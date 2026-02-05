В Польше жестко высказались относительно новых требований Кремля в отношении Украины

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин требует даже тех территорий, которые не может захватить его армия. Россия потратила на войну триллион долларов и потеряла более миллиона солдат. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Польши отметил, что Россия вела войну против Польши, оккупировала страну, стерла поляков с карты мира больше века. Поэтому, когда россияне сегодня угрожают Польше, этим угрозам приходится верить. Они уже потратили больше времени, чем Советский Союз сражался с нацистами, пытаясь завоевать Украину.
По оценкам европейцев, россияне уже понесли альтернативные расходы в триллион долларов. Более того, РФ уже потеряла более миллиона погибших и раненых солдат.
Глава польского МИД также прокомментировал финансирование войны и расходы на нее со стороны Путина.
