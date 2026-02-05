Российский диктатор Владимир Путин требует даже тех территорий, которые не может захватить его армия. Россия потратила на войну триллион долларов и потеряла более миллиона солдат. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Польши отметил, что Россия вела войну против Польши, оккупировала страну, стерла поляков с карты мира больше века. Поэтому, когда россияне сегодня угрожают Польше, этим угрозам приходится верить. Они уже потратили больше времени, чем Советский Союз сражался с нацистами, пытаясь завоевать Украину.

По оценкам европейцев, россияне уже понесли альтернативные расходы в триллион долларов. Более того, РФ уже потеряла более миллиона погибших и раненых солдат.

"Президент Путин, похоже, требует даже территории, которые он не может завоевать", — подчеркнул он.

Глава польского МИД также прокомментировал финансирование войны и расходы на нее со стороны Путина.

"Европа сейчас полностью финансирует войну. Мы потратили около 200 миллиардов евро. Успех придет только тогда, когда Путин пересчитает, может ли он достичь своих целей приемлемой ценой", — отметил министр.

Читайте на портале "Комментарии" — война России против Украины должна завершиться немедленно, и Соединенные Штаты намерены приложить усилия для ее прекращения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя подход администрации Дональда Трампа к внешней политике и конфликту в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – высшее руководство России публично подтвердило приверженность максималистским целям войны против Украины и фактически исключило возможность мирного урегулирования без выполнения требований Кремля. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



