Польща остудила амбіції Києва: який рік для вступу до ЄС під питанням

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що перспективи вступу України до Європейського Союзу вимагають тверезої оцінки як готовності Києва, так і можливостей блоку. За його словами, закріплення 2027 як дати приєднання виглядає передчасним. Про це він сказав після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє Polskie Radio.

Сікорський наголосив, що підтримує "креативне мислення", проте нагадав: вступ України стане серйозним випробуванням для обох сторін.

Він зазначив, що йдеться про велику країну з обмеженими економічними ресурсами, яка ще не завершила повну імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС. За його словами, між ідеями та реальними політичними рішеннями існує принципова різниця.

Дискусія розгорілася навколо ініціативи Києва зафіксувати 2027 рік як орієнтир для членства у майбутній мирній угоді.

Варто зазначити, що одним із прихильників так званого "зворотного членства" виступає глава Урсула фон дер Ляйєн. Концепція передбачає, що Україна спочатку формально стає членом ЄС, а згодом поетапно підключається до ключових програм, включаючи політику згуртованості та Загальну аграрну політику.

Однак Сікорський попередив, що подібний підхід створює серйозні процедурні та інституційні виклики для всього Євросоюзу та потребуватиме складних погоджень усередині блоку.

