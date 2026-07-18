Польша ответила Зеленскому: Туск сделал важное заявление после решения Киева по Волынской трагедии

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно оценил последние инициативы президента Украины Владимира Зеленского, направленные на активизацию украинско-польского диалога. Соответствующее заявление глава польского правительства опубликовал в социальной сети X.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Туск подчеркнул, что с надеждой воспринял решения украинского руководства, касающиеся развития двусторонних отношений. По его словам, сотрудничество между Киевом и Варшавой должно строиться на взаимном уважении, открытости и исторической правде.

Премьер отметил, что польская сторона готова к серьезному и конструктивному разговору как по вопросам, объединяющим две страны, так и по наиболее чувствительным темам, которые долгое время осложняли отношения между соседями.

Поводом для заявления стали поручения, которые Владимир Зеленский дал украинскому правительству. В частности, Киев намерен активизировать сотрудничество с Польшей по вопросам исторической памяти. Среди принятых решений — открытие архивов Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки, содержащих материалы о событиях Волынской трагедии.

Кроме того, украинские власти заявили о готовности расширить возможности для проведения поисковых и эксгумационных работ, а также увеличить количество соответствующих разрешений.

Тема Волынской трагедии многие годы оставалась одной из самых сложных в украинско-польских отношениях. В последние месяцы обе стороны неоднократно заявляли о необходимости снять существующие противоречия, не ставя под угрозу стратегическое партнерство.

Заявление Дональда Туска стало очередным сигналом того, что Варшава готова продолжать диалог с Киевом и рассчитывает на дальнейшие практические шаги по урегулированию исторических вопросов, которые долгое время оставались предметом острых политических дискуссий.

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