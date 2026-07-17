Тревожный сигнал для украинцев: почему вскоре находиться в Польше станет невыносимо

В Польше фиксируют заметный рост количества сообщений о преступлениях на почве ненависти, жертвами которых становятся граждане Украины. По данным Главного управления полиции, только за первые шесть месяцев 2026 года украинцы подали 180 соответствующих заявлений – более чем на треть больше, чем за аналогичные периоды предыдущих лет.

Украинцы в Польше. Фото: из открытых источников

Если нынешняя динамика сохранится, к концу года число зарегистрированных обращений может достичь около 360, что станет самым высоким показателем за последние годы. При этом правоохранители подчеркивают: речь идет именно о поступивших заявлениях, а не о подтвержденных фактах совершения преступлений.

Одним из самых резонансных случаев последних дней стал инцидент в Бельско-Бялой, где водитель автобуса, оказавшийся действующим сотрудником полиции, публично оскорблял украинцев по национальному признаку. После служебной проверки мужчину задержали, он признал свою вину и был уволен.

На фоне этого происшествия в польском обществе вновь разгорелась дискуссия о причинах усиления антиукраинских настроений. Социологи считают, что официальная статистика отражает лишь часть проблемы, поскольку многие пострадавшие не обращаются в полицию, опасаясь последствий или не веря в эффективность расследований.

По мнению экспертов, рост ксенофобии подпитывается сразу несколькими факторами. Среди них называют жесткую политическую риторику, активное обсуждение темы украинских беженцев во время избирательных кампаний, а также масштабные информационные операции России. Мониторинговые организации ранее подсчитали, что только за несколько месяцев президентской кампании в польском интернете были опубликованы десятки тысяч антиукраинских сообщений, собравших многомиллионную аудиторию. Одновременно специалисты признают, что отдельные резонансные преступления с участием граждан Украины также негативно влияют на отношение части польского общества ко всей украинской общине.

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