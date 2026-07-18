Польща відповіла Зеленському: Туск зробив важливу заяву після рішення Києва щодо Волинської трагедії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно оцінив останні ініціативи президента України Володимира Зеленського, спрямовані на активізацію українсько-польського діалогу. Відповідну заяву глава польського уряду опублікував у соціальній мережі X.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Туск наголосив, що з надією сприйняв рішення українського керівництва щодо розвитку двосторонніх відносин. За його словами, співпраця між Києвом та Варшавою має будуватися на взаємній повазі, відкритості та історичній правді.

Прем'єр зазначив, що польська сторона готова до серйозної та конструктивної розмови як з питань, що об'єднують дві країни, так і з найбільш чутливих тем, які тривалий час ускладнювали відносини між сусідами.

Приводом до заяви стали доручення, які Володимир Зеленський дав українському уряду. Зокрема, Київ має намір активізувати співпрацю з Польщею щодо історичної пам'яті. Серед ухвалених рішень – відкриття архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, які містять матеріали про події Волинської трагедії.

Крім того, українська влада заявила про готовність розширити можливості для проведення пошукових та ексгумаційних робіт, а також збільшити кількість відповідних дозволів.

Тема Волинської трагедії багато років залишалася однією із найскладніших в українсько-польських відносинах. В останні місяці обидві сторони неодноразово заявляли про необхідність зняття існуючих протиріч, не ставлячи під загрозу стратегічне партнерство.

Заява Дональда Туска стала черговим сигналом того, що Варшава готова продовжувати діалог із Києвом та розраховує на подальші практичні кроки щодо врегулювання історичних питань, які тривалий час залишалися предметом гострих політичних дискусій.

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