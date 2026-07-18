logo_ukra

BTC/USD

63906

ETH/USD

1844.25

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Польща відповіла Зеленському: Туск зробив важливу заяву після рішення Києва щодо Волинської трагедії
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща відповіла Зеленському: Туск зробив важливу заяву після рішення Києва щодо Волинської трагедії

Прем'єр Польщі привітав кроки України назустріч історичному діалогу та заявив про готовність обговорювати найболючіші питання

18 липня 2026, 08:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно оцінив останні ініціативи президента України Володимира Зеленського, спрямовані на активізацію українсько-польського діалогу. Відповідну заяву глава польського уряду опублікував у соціальній мережі X.

Польща відповіла Зеленському: Туск зробив важливу заяву після рішення Києва щодо Волинської трагедії

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Туск наголосив, що з надією сприйняв рішення українського керівництва щодо розвитку двосторонніх відносин. За його словами, співпраця між Києвом та Варшавою має будуватися на взаємній повазі, відкритості та історичній правді.

Прем'єр зазначив, що польська сторона готова до серйозної та конструктивної розмови як з питань, що об'єднують дві країни, так і з найбільш чутливих тем, які тривалий час ускладнювали відносини між сусідами.

Приводом до заяви стали доручення, які Володимир Зеленський дав українському уряду. Зокрема, Київ має намір активізувати співпрацю з Польщею щодо історичної пам'яті. Серед ухвалених рішень – відкриття архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, які містять матеріали про події Волинської трагедії.

Крім того, українська влада заявила про готовність розширити можливості для проведення пошукових та ексгумаційних робіт, а також збільшити кількість відповідних дозволів.

Тема Волинської трагедії багато років залишалася однією із найскладніших в українсько-польських відносинах. В останні місяці обидві сторони неодноразово заявляли про необхідність зняття існуючих протиріч, не ставлячи під загрозу стратегічне партнерство.

Заява Дональда Туска стала черговим сигналом того, що Варшава готова продовжувати діалог із Києвом та розраховує на подальші практичні кроки щодо врегулювання історичних питань, які тривалий час залишалися предметом гострих політичних дискусій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — тривожний сигнал для українців: чому невдовзі перебувати у Польщі стане нестерпно.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/2078175479924748305
Теги:

Новини

Всі новини