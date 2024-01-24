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Польша планирует урезать помощь беженцам из Украины: подробности

В Польше считают целесообразным уменьшить помощь украинским беженцам

сегодня, 21:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Польское правительство планирует с октября текущего года снизить объем помощи украинским беженцам. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, передает портал "Комментарии".

Польша планирует урезать помощь беженцам из Украины: подробности

Украинским переселенцам хотят сократить помощь в Польше. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, польские чиновники считают, что украинцам, которые ездят домой на праздники и в отпуска, не нужна временная защита. Они предлагают снизить выплаты на детей и отменить статус временной защиты после выезда из Польши даже на короткий период. Пока украинцы могут покидать Польшу на срок, не превышающий 30 дней.

Отмечается, что соответствующий механизм был введен для поддержки беженцев после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Издание также сообщает, что 21% опрошенных украинских переселенцев заявили о желании остаться в Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за растущего дефицита ракет для ПВО Воздушные силы Украины вынуждены делать выбор, какие российские ракеты сбивать, а какие – пропускать, сообщил Джон Кирби. Координатор Совбеза Белого дома подчеркнул, что РФ пытается перегружать системы ПВО. Но, несмотря на это, отметил он, ПВО Украины остается эффективной.

"Комментарии" также писали, что среди государств-членов Европейского Союза нет консенсуса по конфискации в пользу Украины замороженных суверенных активов Центрального банка России. По информации Reuters, конфискации капитала российских активов не состоится, поскольку между странами-членами Евросоюза нет соглашения на этот счет. Страны Евросоюза не готовы конфисковывать активы Центробанка РФ, поскольку считают, что соответствующее решение будет нести "слишком много юридических рисков".



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