Польша попала в скандал с иранскими "шахедами": детали

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что этот инцидент был выявлен Агентством внутренней безопасности, и назвал его "совершенно ужасающим". "Прокуратура обязательно проведет необходимые меры, выдвинет обвинения и сообщит о дальнейшем ходе расследования", — сказал Семоняк, по информации издания Wydarzenia.

Он также отметил, что правительство пытается решить все вопросы, связанные с санкциями. "В предыдущие годы эта система была очень ослаблена, вопреки риторике. Национальная фискальная администрация по сотрудничеству с другими службами уже несколько месяцев проводит интенсивную работу, чтобы санкции и эмбарго не были обойдены", — добавил министр.

По данным Radio Zet, государственная компания из Познани продала детали, использованные в иранских боевых дронах Shahed-136. Речь идет о насосах, изготовленных компанией, принадлежащей польскому Агентству промышленного развития.

Напомним, что "Комментарии" писали о том. что Польша анонсировала взимание войск к границе с Беларусью . В Польше с 1 августа на границе с Беларусью начнется операция "Безопасное Подляшье", к которой привлекут около 17 тысяч военных. Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш.

На пресс-конференции с главой польского МВД Томашем Семоняком Косиняк-Комыш оценил, что решение о введении буферной зоны на границе с Беларусью имеет положительный эффект – количество попыток пересечения границы и самих пересечений уменьшилось. Ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия.

