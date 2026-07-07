Польша поставила Украине новое условие по МиГ-29: бесплатной передачи не будет

Переговоры о возможной передаче Украине польских истребителей МиГ-29 получили новое развитие. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что окончательное решение по самолетам пока не принято, хотя официальный запрос от Киева уже поступил.

Истребитель МиГ-29. Фото: из открытых источников

По словам главы оборонного ведомства, Украина по-прежнему заинтересована в получении советских истребителей, которые хорошо знакомы украинским пилотам и могут быть быстро введены в эксплуатацию. Однако Варшава больше не рассматривает вариант безвозмездной передачи авиации.

Министр сообщил, что украинская сторона предложила альтернативный формат сотрудничества. В частности, Киев готов в течение ближайших двух лет поставлять Польше беспилотные летательные аппараты в обмен на истребители МиГ-29.

Косиняк-Камыш подтвердил, что такая схема действительно обсуждается и теоретически возможна. Вместе с тем он подчеркнул, что польское правительство подходит к этому вопросу крайне осторожно. По его словам, речь может идти исключительно о взаимовыгодном обмене, а не о простой передаче военной техники.

Варшава продолжает оценивать все последствия такого решения с учетом собственных потребностей в сфере обороны. После начала полномасштабной войны Польша уже передала Украине значительный объем вооружений и техники, однако теперь делает ставку на проекты, предусматривающие встречные обязательства со стороны партнеров.

Таким образом, дальнейшая судьба польских МиГ-29 будет зависеть от итогов переговоров между Киевом и Варшавой, а также от того, удастся ли сторонам согласовать взаимоприемлемые условия обмена.

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