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Скандал выходит на новый уровень: чиновник Навроцкого попал в базу "Миротворца"

Причиной стали заявления о «Восточной Малопольше», которые в Украине расценили как посягательство на территориальную целостность государства

7 июля 2026, 07:20
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Кравцев Сергей

Новый виток украинско-польского дипломатического скандала получил громкое продолжение. Руководитель Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий оказался в базе украинского центра "Миротворец". Поводом стали его публичные заявления, касающиеся западных областей Украины, которые вызвали резкую реакцию в Киеве.

Скандал выходит на новый уровень: чиновник Навроцкого попал в базу "Миротворца"

Главу канцелярии президента Польши Богуцкого внесли в базу «Миротворца». Фото: из открытых источников

На сайте центра Богуцкий обозначен как "антиукраинский пропагандист". В опубликованном досье указано, что причиной внесения стали действия и высказывания, которые, по мнению авторов ресурса, направлены против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также способствуют разжиганию напряженности между украинцами и поляками.

Особое внимание привлекло выступление польского чиновника в Сейме, во время которого он, говоря о Волынской трагедии, назвал западные регионы Украины "Восточной Малопольшей". Именно этот термин часто используют представители польских кругов, выступающих с историко-политическими претензиями к украинским территориям.

В центре "Миротворец" считают подобную риторику проявлением гуманитарной агрессии и попыткой манипулировать историческими фактами для обострения отношений между двумя народами. Администрация ресурса также призвала правоохранительные органы обратить внимание на деятельность польского чиновника.

История получила широкий общественный резонанс на фоне и без того непростых дискуссий между Киевом и Варшавой вокруг вопросов исторической памяти. Пока официальных комментариев со стороны польских властей относительно появления Богуцкого в базе "Миротворца" не поступало.

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Источник: https://myrotvorets.center/criminal/bohutskyi-zbyhnev/
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