Польща поставила Україні нову умову щодо МіГ-29: безкоштовної передачі не буде

Переговори про можливу передачу Україні польських винищувачів МіГ-29 набули нового розвитку. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що остаточного рішення щодо літаків поки не прийнято, хоча офіційний запит від Києва вже надійшов.

Винищувач МіГ-29. Фото: з відкритих джерел

За словами голови оборонного відомства, Україна, як і раніше, зацікавлена в отриманні радянських винищувачів, які добре знайомі українським пілотам і можуть бути швидко введені в експлуатацію. Проте Варшава більше не розглядає варіант безоплатної передачі авіації.

Міністр повідомив, що українська сторона запропонувала альтернативний формат співпраці. Зокрема, Київ готовий протягом найближчих двох років постачати до Польщі безпілотні літальні апарати в обмін на винищувачі МіГ-29.

Косиняк-Камиш підтвердив, що така схема справді обговорюється і теоретично можлива. Водночас він наголосив, що польський уряд підходить до цього питання вкрай обережно. За його словами, мова може йти виключно про взаємовигідний обмін, а не про просту передачу військової техніки.

Варшава продовжує оцінювати всі наслідки такого рішення з урахуванням потреб у сфері оборони. Після початку повномасштабної війни Польща вже передала Україні значний обсяг озброєнь та техніки, проте тепер робить ставку на проекти, які передбачають зустрічні зобов'язання з боку партнерів.

Таким чином, подальша доля польських МІГ-29 залежатиме від підсумків переговорів між Києвом та Варшавою, а також від того, чи вдасться сторонам узгодити взаємоприйнятні умови обміну.

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