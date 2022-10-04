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Польша потребует репарации в России за Вторую мировую войну

После Германии Польша подготовит отчет о репарациях для РФ.

сегодня, 19:51
Автор:

Slava Kot
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Польское правительство должно подготовить доклад о военных потерях, нанесенных Россией во время Второй мировой войны. Эта задача несколько сложнее отчета о репарациях от Германии, но она должна быть составлена, заявил в 4 октября Аркадиуш Мулярчик, депутат от польской партии "Право и справедливость".

Польша потребует репарации в России за Вторую мировую войну

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Польша несколько недель назад начала требовать от Германии репараций за Вторую мировую войну. Как утверждает польская сторона, в своем отчете немецкое правительство должно заплатить ей 6,2 трлн злотых, то есть 1,2 млрд евро.

В ходе конференции депутат от партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик ответил на вопрос о возможном подобном отчете репараций от Российской Федерации.

"Возможно работа сложнее, чем с отчетом из Германии, потому что много данных просто есть в белорусских или украинских архивах, но такой отчет нужно готовить", — сказал депутат.

Польское чиновник отметил, что в таком отчете нет ничего удивительного, ведь у стран Балтии уже есть готовые подобные документы.

Также Мулярчик уверен, что переговоры о репарациях сейчас не состоятся, ведь при власти в РФ Владимир Путин, нарушающий международное право из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Но, возможно, через некоторое время, через два, три, пять лет, Россия будет другой страной, она захочет вернуться в цивилизованные страны, которые уважают нормы верховенства права и демократии, и тогда мы, возможно, сможем поднимать такую тему" , – уточнил депутат.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что хотя Россия и позже вступила во Вторую мировую войну, его страна имеет право на денежную компенсацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ответе Германии относительно польских заявлений по поводу репараций.

Также "Комментарии" писали о возможных репарациях от России для Украины.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/polska-bedzie-ubiegac-sie-o-reparacje-od-kolejnego-kraju-posel-pis-ma-pomysl/ze3c4rn
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