Сколько МиГ-29 Польша передаст Украине: Варшава раскрыла данные

Польша поставит Украине девять своих истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву для защиты от полномасштабного вторжения РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Самолет МиГ-29. Фото: из открытых источников

"Мы ждем ответа министерства обороны Украины. Обсуждения продолжаются. Это уже полностью технические обсуждения", — отметил Залевский.

На вопрос, согласилась ли Украина принять предложение Польши, Залевский отметил, что Киев согласен. По его словам, начальная поставка будет состоять из "менее десяти" самолетов.

"Я считаю, что украинцы решили принять это предложение. Конечно, есть некоторые технические аспекты, которые, как всегда, будут уточнены", – добавил он.

В декабре Цезарий Томчик, еще один замминистра обороны Польши, заявил, что "шесть-восемь" самолетов советской эпохи могут быть переданы Украине в рамках возможного соглашения об обмене военными технологиями.

Залевский также отметил, что технические детали передачи МиГив, включая логистику и техническое обслуживание, сейчас согласовываются.

Читайте на портале "Комментарии" — вокруг вопроса о передаче Украине истребителей МиГ-29 возникла "ненужная и непонятная буря", заявил президент Польши Кароль Навроцкий. По его словам, общественное мнение было "в определенной степени дезинформировано вокруг этого дела".

Вместе с тем, Польша не исключает возможности обмена самолетов на украинские антидроновые технологии. Об этом Навроцкий сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я уже не буду в эти вопросы входить, потому что это не место для этого", — отметил президент Польши.

Навроцкий подчеркнул, что его обязанность заключается в защите интересов польских военных, в том числе авиаторов из Мальборка, где базируются истребители МиГ-29 Воздушных сил Польши.



