Сколько МиГ-29 Польша передаст Украине: Варшава раскрыла данные

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Польша поставит Украине девять своих истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву для защиты от полномасштабного вторжения РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.
Самолет МиГ-29. Фото: из открытых источников
На вопрос, согласилась ли Украина принять предложение Польши, Залевский отметил, что Киев согласен. По его словам, начальная поставка будет состоять из "менее десяти" самолетов.
В декабре Цезарий Томчик, еще один замминистра обороны Польши, заявил, что "шесть-восемь" самолетов советской эпохи могут быть переданы Украине в рамках возможного соглашения об обмене военными технологиями.
Залевский также отметил, что технические детали передачи МиГив, включая логистику и техническое обслуживание, сейчас согласовываются.
Читайте на портале "Комментарии" — вокруг вопроса о передаче Украине истребителей МиГ-29 возникла "ненужная и непонятная буря", заявил президент Польши Кароль Навроцкий. По его словам, общественное мнение было "в определенной степени дезинформировано вокруг этого дела".
Вместе с тем, Польша не исключает возможности обмена самолетов на украинские антидроновые технологии. Об этом Навроцкий сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Навроцкий подчеркнул, что его обязанность заключается в защите интересов польских военных, в том числе авиаторов из Мальборка, где базируются истребители МиГ-29 Воздушных сил Польши.