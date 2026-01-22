Польща попередила про ризик нової війни

Остаточна угода про завершення війни Росії проти України має передбачати надійний захист українських кордонів, інакше мирне врегулювання лише закладе основу нового збройного конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи на "Українському сніданку" у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами польського дипломата, ключова небезпека полягає у спробі досягти компромісу за рахунок безпеки України.

"Якщо Україна не опиниться в межах захищених кордонів за підсумками угоди, ми сіятимемо зерно наступної війни", — наголосив Сікорський.

Міністр додав, що для досягнення справедливого світу тиск має чинитися не на жертву агресії, а на державу-агресора.

Глава МЗС Польщі також прокоментував заяву спецпредставника США Стіва Уіткоффа про те, що сторони, ймовірно, близькі до угоди. Сікорський зазначив, що радий чути таку оцінку та висловив сподівання, що вона відповідає реальності. Водночас, він нагадав, що цілеспрямовані удари Росії по цивільній інфраструктурі України є військовими злочинами.

"Путін не є людиною світу", — заявив міністр.

Окремо Сікорський перерахував заходи, які Європа вже здійснила для підтримки України. За його словами, минулого року ЄС фінансував не лише оборонні потреби, а й функціонування української держави. Ключовими кроками він назвав позбавлення Росії доступу до європейського ринку нафти і газу, санкції проти танкерного флоту, безстрокове блокування російських активів, а також зобов'язання виділити 90 млрд євро на допомогу Україні цього й наступного року.

Міністр наголосив, що Європа і надалі відіграватиме провідну роль у відновленні України.

"Ми готові піти на певні ризики, беручи Україну до Європейського Союзу. На кону наша власна безпека", — резюмував Сікорський.

