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Польша примет масштабные учения ради гарантий безопасности Украине: детали

Французские и британские военные впервые проведут совместные маневры в Польше, отрабатывая сценарии будущей миссии по защите Украины и восточного фланга НАТО

14 июля 2026, 11:35
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Кравцев Сергей

Польша этой осенью станет площадкой для масштабных международных военных учений с участием подразделений Великобритании и Франции. Маневры призваны подготовить союзников к возможному обеспечению гарантий безопасности Украины после завершения войны с Россией.

Польша примет масштабные учения ради гарантий безопасности Украине: детали

Военные учения в Польше. Фото: из открытых источников

О предстоящих учениях сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания "коалиции решительных", состоявшегося в Париже. По его словам, именно эта встреча завершилась принятием решения провести первые совместные тренировки на польской территории уже в сентябре.

Глава польского правительства подчеркнул, что речь идет не просто о двусторонних маневрах, а о подготовке всей международной коалиции к выполнению потенциальных задач по обеспечению безопасности Украины и укреплению стабильности в регионе.

Дональд Туск отметил, что Польша возьмет на себя организацию логистики и обеспечит необходимую инфраструктуру для размещения иностранных подразделений. Кроме того, Варшава уже готовится к возможному долгосрочному присутствию союзных войск, создавая для этого соответствующие финансовые и материально-технические условия.

По словам польского премьера, последние заявления президента России Владимира Путина, а также недавние массированные удары по Киеву свидетельствуют о сохранении высокой угрозы дальнейшей эскалации. Именно поэтому Польша приветствует решение о размещении на своей территории британских и французских военных для проведения совместной подготовки.

Предстоящие учения могут стать важным элементом формирования новой европейской системы безопасности, которая рассматривается союзниками как один из ключевых инструментов поддержки Украины после окончания активной фазы войны.

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Источник: https://www.onet.pl/
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