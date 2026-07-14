Польща прийме масштабні навчання задля гарантій безпеки Україні: деталі

Польща цієї осені стане майданчиком для масштабних міжнародних військових навчань за участю підрозділів Великої Британії та Франції. Маневри покликані підготувати союзників до можливого гарантування безпеки України після завершення війни з Росією.

Військові навчання у Польщі. Фото: з відкритих джерел

Про майбутні навчання повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання "рішучих коаліції", що відбулося в Парижі. За його словами, саме ця зустріч завершилася ухваленням рішення провести перші спільні тренування на польській території вже у вересні.

Глава польського уряду наголосив, що йдеться не просто про двосторонні маневри, а про підготовку всієї міжнародної коаліції до виконання потенційних завдань із забезпечення безпеки України та зміцнення стабільності в регіоні.

Дональд Туск зазначив, що Польща візьме на себе організацію логістики та забезпечить необхідну інфраструктуру для розміщення іноземних підрозділів. Крім того, Варшава вже готується до можливої довгострокової присутності союзних військ, створюючи для цього відповідні фінансові та матеріально-технічні умови.

За словами польського прем'єра, останні заяви президента Росії Володимира Путіна, а також нещодавні масовані удари по Києву свідчать про збереження високої загрози подальшій ескалації. Саме тому Польща вітає рішення щодо розміщення на своїй території британських та французьких військових для проведення спільної підготовки.

Майбутні навчання можуть стати важливим елементом формування нової європейської системи безпеки, яка розглядається союзниками як один із ключових інструментів підтримки України після закінчення активної фази війни.

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