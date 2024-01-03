Польша призвала Европу готовиться к войне с РФ

Европа в будущем может стать целью агрессии России, поэтому должна как можно быстрее наращивать свой военный потенциал, чтобы быть готовой противостоять российскому вторжению. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РАР.

В Польше не исключают агрессии РФ против Европы. Фото из открытых источников

Дональд Туск рассказал, что при правительстве Польши создадут Комитет по безопасности, который будет заниматься улучшением безопасности границ и воздушного пространства Польши, а также вместе с союзниками – усилением восточной границы.

Глава польского правительства подчеркнул, что страны Европы должны мобилизоваться. Он отметил, что ЕС должен радикально увеличить усилия в области вооружений, чтобы не остаться далеко позади.

"Европа будет уязвима к прямой российской атаке в ближайшие несколько лет. Никто не может сомневаться, что в стратегической перспективе Европа является целью российской агрессии. И это произойдет, когда преимущество России с точки зрения военных возможностей будет очевидным", – заявил Дональд Туск.

Премьер Польши добавил, что Европа должна быть сильнее в военном отношении, чем Россия. По его словам, только в таком случае ЕС сможет оградить европейские и польские границы от российского вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши относительно того, что Украине нужно большее вооружение на фоне российских массированных атак. Она предположила, что дальнобойные ракеты могут залететь на польскую территорию. Захарова утверждает, что польское должностное лицо не выражает свои идеи, а имеет только американские.

