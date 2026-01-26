logo

Польша призывает ЕС надавить на Украину: в чем причина
Польша призывает ЕС надавить на Украину: в чем причина

Польша пожаловалась в ЕС на агроимпорт из Украины

26 января 2026, 13:10
Совет Европейского Союза по сельскому хозяйству в понедельник, 26 января, рассмотрит вопрос соглашения о свободной торговле с Украиной и дальнейшей защиты аграрного рынка ЕС от украинского импорта. Инициаторами обсуждения выступили Польша, Венгрия, Словакия и Австрия.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Как следует из письма, поданного Польшей в Совет ЕС 22 января 2026 года, и повестки дня заседания, четыре страны призывают Евросоюз усилить защитные инструменты для европейских фермеров. По данным Европейской правды, вопросы планируют рассмотреть после 16:00 по киевскому времени.

В документе отмечается, что действующие соглашения о свободной торговле, в частности, с Украиной, не в полной мере учитывают интересы аграрного сектора стран ЕС. Подписанты считают, что существующие защитные механизмы, основанные на статье 29 Соглашения об ассоциации, недостаточны, ведь распространяются только на новые преференции и не охватывают большинство товаров, либерализованных ранее.

Отдельно "четверка" настаивает на унификации стандартов: к украинской агропродукции предлагают применять те же требования, что и к производителям в ЕС – от безопасности пищевых продуктов до норм благосостояния животных, использования пестицидов, антибиотиков и климатических правил. До введения таких стандартов страны призывают воздержаться от дальнейшей тарифной либерализации.

Также выражается обеспокоенность влиянием украинского импорта на "чувствительные" сектора – сахар, мясо, зерновые, молочную продукцию, овощи и фрукты. Кроме того, Польша и ее партнеры предлагают создать специальный компенсационный фонд для поддержки фермеров в ЕС.

На фоне дискуссий польские аграрии готовятся к новым протестам на границе с Украиной, выступая против неконкурентных условий импорта украинской продукции.

Читайте на портале "Комментарии" — есть ли шанс на мир с Россией: в Польше сделали тревожное заявление.




