Польща закликає ЄС натиснути на Україну: у чому причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща закликає ЄС натиснути на Україну: у чому причину

Польща поскаржилася в ЄС на агроімпорт з України

26 січня 2026, 13:10
Рада Європейського Союзу з питань сільського господарства у понеділок, 26 січня, розгляне питання угоди про вільну торгівлю з Україною та подальшого захисту аграрного ринку ЄС від українського імпорту. Ініціаторами обговорення виступили Польща, а також Угорщина, Словаччина й Австрія.

Польща закликає ЄС натиснути на Україну: у чому причину

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

Як випливає з листа, поданого Польщею до Ради ЄС 22 січня 2026 року, та порядку денного засідання, чотири країни закликають Євросоюз посилити захисні інструменти для європейських фермерів. За даними "Європейської правди", питання планують розглянути після 16:00 за київським часом.

У документі зазначається, що чинні угоди про вільну торгівлю, зокрема з Україною, не повною мірою враховують інтереси аграрного сектору країн ЄС. Підписанти вважають, що наявні захисні механізми, засновані на статті 29 Угоди про асоціацію, є недостатніми, адже поширюються лише на нові преференції й не охоплюють більшість товарів, лібералізованих раніше.

Окремо "четвірка" наполягає на уніфікації стандартів: до української агропродукції пропонують застосовувати ті самі вимоги, що й до виробників у ЄС – від безпеки харчових продуктів до норм добробуту тварин, використання пестицидів, антибіотиків та кліматичних правил. До впровадження таких стандартів країни закликають утриматися від подальшої тарифної лібералізації.

Також висловлюється занепокоєння щодо впливу українського імпорту на "чутливі" сектори – цукор, м’ясо, зернові, молочну продукцію, овочі та фрукти. Крім того, Польща й її партнери пропонують створити спеціальний компенсаційний фонд для підтримки фермерів ЄС.

На тлі дискусій польські аграрії готуються до нових протестів на кордоні з Україною, виступаючи проти, на їхню думку, неконкурентних умов імпорту української продукції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи є шанс на мир із Росією: у Польщі зробили тривожну заяву.




