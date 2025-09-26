logo

Польша просит своих граждан срочно эвакуироваться из Беларуси: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша просит своих граждан срочно эвакуироваться из Беларуси: в чем причина

МИД Польши рекомендует своим гражданам отказаться от любых визитов в соседнюю Беларусь

26 сентября 2025, 07:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На фоне продолжающегося конфликта в регионе и серии задержаний граждан Польши официальная Варшава предупреждает о рисках поездок в Беларусь. Ведомство рекомендует отказаться от любых визитов и призывает покинуть страну тем, кто там остается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации на правительственном сайте Республики Польша.

Польша просит своих граждан срочно эвакуироваться из Беларуси: в чем причина

Граница Польши и Беларуси. Фото: из открытых источников

МИД Польши сообщил, что в случае ухудшения ситуации в регионе эвакуация с территории Беларуси может оказаться крайне сложной или вовсе невозможной из-за возможных ограничений на пограничных пунктах.

Гражданам, которые продолжают находиться в стране, советуют использовать все доступные способы для выезда – как коммерческие, так и частные.

На данный момент пассажирское сообщение с Польшей осуществляется исключительно через переход Тересполь – Брест. Для грузовых перевозок открыт пункт Корощин (Кукурики) – Козловичи.

Лицам, находящимся на территории Беларуси, рекомендуется зарегистрироваться в системе Odyseusz и регулярно отслеживать сообщения польских дипломатических представительств в соцсетях и на официальных ресурсах.

Читайте также на портале "Комментарии" - Варшава готовит закон, который даст военным право сбивать российские дроны над Украиной без ожидания разрешения НАТО и ЕС.

Польша собирается внести изменения в закон о военных развертываниях за рубежом. Согласно проекту, польские силы смогут сбивать российские объекты, в частности дроны, над Украиной без предварительного согласования с НАТО или ЕС. Проект, поданный Министерством обороны еще в июне, ожидается на скорое принятие. Сначала закон давал право президенту санкционировать развертывание войск по запросу правительства в случаях вооруженного конфликта, миротворческих миссий, антитеррористических операций или эвакуаций.




Источник: https://www.gov.pl/web/bialorus/informacje-dla-podrozujacych
