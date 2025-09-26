logo_ukra

BTC/USD

109384

ETH/USD

3946.72

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Польща просить своїх громадян терміново евакуюватись із Білорусі: у чому причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща просить своїх громадян терміново евакуюватись із Білорусі: у чому причина

МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам відмовитися від будь-яких візитів до сусідньої Білорусі

26 вересня 2025, 07:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На тлі конфлікту в регіоні і серії затримань громадян Польщі офіційна Варшава попереджає про ризики поїздок до Білорусі. Відомство рекомендує відмовитися від будь-яких візитів та закликає залишити країну тим, хто там залишається. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації на урядовому сайті Республіки Польща.

Польща просить своїх громадян терміново евакуюватись із Білорусі: у чому причина

Кордон Польщі та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

МЗС Польщі повідомило, що у разі погіршення ситуації в регіоні евакуація з території Білорусі може виявитися вкрай складною або зовсім неможливою через можливі обмеження на прикордонних пунктах.

Громадянам, які продовжують перебувати в країні, радять використовувати всі доступні способи виїзду – як комерційні, так і приватні.

Наразі пасажирське сполучення з Польщею здійснюється виключно через перехід Тересполь – Брест. Для вантажних перевезень відкрито пункт Корощин (Кукуріки) – Козловичі.

Особам, які знаходяться на території Білорусі, рекомендується зареєструватися в системі Odyseusz та регулярно відстежувати повідомлення польських дипломатичних представництв у соцмережах та на офіційних ресурсах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Варшава готує закон, який надасть військовим право збивати російські дрони над Україною без очікування дозволу НАТО та ЄС.

Польща має намір внести зміни до закону про військові розгортання за кордоном. Згідно з проектом, польські сили зможуть збивати російські об'єкти, зокрема дрони, над Україною без попереднього узгодження з НАТО чи ЄС. Проект, поданий Міністерством оборони ще у червні, очікується на швидке ухвалення. Спочатку закон надавав право президенту санкціонувати розгортання військ на запит уряду у випадках збройного конфлікту, миротворчих місій, антитерористичних операцій чи евакуацій.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.gov.pl/web/bialorus/informacje-dla-podrozujacych
Теги:

Новини

Всі новини