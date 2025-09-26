Польща просить своїх громадян терміново евакуюватись із Білорусі: у чому причина

На тлі конфлікту в регіоні і серії затримань громадян Польщі офіційна Варшава попереджає про ризики поїздок до Білорусі. Відомство рекомендує відмовитися від будь-яких візитів та закликає залишити країну тим, хто там залишається. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації на урядовому сайті Республіки Польща.

Кордон Польщі та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

МЗС Польщі повідомило, що у разі погіршення ситуації в регіоні евакуація з території Білорусі може виявитися вкрай складною або зовсім неможливою через можливі обмеження на прикордонних пунктах.

Громадянам, які продовжують перебувати в країні, радять використовувати всі доступні способи виїзду – як комерційні, так і приватні.

Наразі пасажирське сполучення з Польщею здійснюється виключно через перехід Тересполь – Брест. Для вантажних перевезень відкрито пункт Корощин (Кукуріки) – Козловичі.

Особам, які знаходяться на території Білорусі, рекомендується зареєструватися в системі Odyseusz та регулярно відстежувати повідомлення польських дипломатичних представництв у соцмережах та на офіційних ресурсах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Варшава готує закон, який надасть військовим право збивати російські дрони над Україною без очікування дозволу НАТО та ЄС.

Польща має намір внести зміни до закону про військові розгортання за кордоном. Згідно з проектом, польські сили зможуть збивати російські об'єкти, зокрема дрони, над Україною без попереднього узгодження з НАТО чи ЄС. Проект, поданий Міністерством оборони ще у червні, очікується на швидке ухвалення. Спочатку закон надавав право президенту санкціонувати розгортання військ на запит уряду у випадках збройного конфлікту, миротворчих місій, антитерористичних операцій чи евакуацій.



