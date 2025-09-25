Варшава готовит закон, который даст военным право сбивать российские дроны над Украиной без ожидания разрешения НАТО и ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Euractiv".

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Польша собирается внести изменения в закон о военных развертываниях за рубежом. Согласно проекту, польские силы смогут сбивать российские объекты, в частности дроны, над Украиной без предварительного согласования с НАТО или ЕС.

Проект, поданный Министерством обороны еще в июне, ожидается на скорое принятие.

Сначала закон давал право президенту санкционировать развертывание войск по запросу правительства в случаях вооруженного конфликта, миротворческих миссий, антитеррористических операций или эвакуаций.

Но в 2022 году – за день до полномасштабного вторжения российских войск – правительство PiS изменило его. Теперь согласование с НАТО, ЕС и страной пребывания польских войск стало обязательным.

Комиссия по расследованию российского влияния позже критиковала эту норму, отметив, что она лишила Варшаву права действовать самостоятельно против дронов из Украины и Беларуси.

Учитывая новые реалии, правящая коалиция планирует отменить эти ограничения по принципу "сначала стреляй, потом спрашивай", предоставляя военным больше гибкости в реагировании на угрозы.

Большинство поляков не верят, что вторжение российских дронов в ночь на 10 сентября было случайным. Целых 81,7% респондентов отвергают такую возможность, тогда как лишь 10,6% согласны с предположением президента США Дональда Трампа, что это могло быть непреднамеренным действием.



