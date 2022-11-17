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Польша пытается убедить Украину взять на себя вину за трагедию в Пшеводове, - СМИ

Украина примет участие в расследовании о падении ракет в Польше

сегодня, 14:44 comments5124
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Во время секретного заседания Совета национальной безопасности президент Польши Анджей Дуда пообещал поговорить с главой украинского государства Владимиром Зеленским относительно недавней трагедии в Пшеводове. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет издание Wyborcza.

Польша пытается убедить Украину взять на себя вину за трагедию в Пшеводове, - СМИ

фото тематическое, из открытых источников

Стоит отметить, что Украина продолжает занимать прежнюю позицию, обвиняя Россию в запуске ракет по территории Польши.

Политики из правящей партии "Право и справедливость" и слышать не хотят о каком-либо столкновении между Киевом и Варшавой. Однако неофициально многие члены президентской партии и оппозиции несколько удивлены позицией Украины.

"Упрямство со стороны Украины и отрицание очевидного выглядит довольно странно", — говорит один из польских министров, передает издание Wyborcza.

Стоит отметить, что глава партии "Право и справедливость" сегодня утром официально заявил, что Польша удовлетворит требования Украины, допустив их экспертов к осмотру места трагедии. Глава BBN, в свою очередь, несколько по-иному прокомментировал данную новость. Он отметил, что президент Анджей Дуда действительно не видит никаких препятствий в подключении к расследованию украинской стороны, однако перед этим необходимо будет заключить специальные договоренности, провести ряд так называемых "союзных процедур".

Здесь также стоит добавить, что окончательное решение относительно участия украинских экспертов в расследовании будут принимать следователи.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что Анджей Дуда посетит сегодня населенный пункт, где вследствие разрыва ракеты погибли два человека. Президент примет участие в похоронах, которым, к слову, был предан статус государственной церемонии погребения. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,82983,29150176,nieoficjalnie-polska-po-cichu-probuje-przekonac-ukraine-by.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:19

Корумповані ніколи не зізнавались. Православне корумповане Зло робтить шкоду, піариться на ній, а відповідальність перекладає на інших. У Буратіно від брехні ніс ріс, а у карликоворосіян - бороди. Тепер світ знає як відбуваються не спровоковані напади на розкрадачів своєї країни і сварливих екстремістів. Допомогли постраждалим - отримуйте подяку!!!

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