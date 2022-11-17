Польша пытается убедить Украину взять на себя вину за трагедию в Пшеводове, - СМИ

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Vitalii Rozkariaka
Во время
секретного заседания Совета национальной безопасности президент Польши Анджей
Дуда пообещал поговорить с главой украинского государства Владимиром Зеленским
относительно недавней трагедии в Пшеводове. Об этом, ссылаясь на собственные
источники, пишет издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
Стоит отметить,
что Украина продолжает занимать прежнюю позицию, обвиняя Россию в запуске
ракет по территории Польши.
Политики из
правящей партии "Право и справедливость" и слышать не хотят о каком-либо
столкновении между Киевом и Варшавой. Однако неофициально многие члены президентской
партии и оппозиции несколько удивлены позицией Украины.
"Упрямство со
стороны Украины и отрицание очевидного выглядит довольно странно", — говорит
один из польских министров, передает издание Wyborcza.
Стоит отметить,
что глава партии "Право и справедливость" сегодня утром официально заявил, что
Польша удовлетворит требования Украины, допустив их экспертов к осмотру места
трагедии. Глава BBN, в свою очередь, несколько по-иному
прокомментировал данную новость. Он отметил, что президент Анджей Дуда
действительно не видит никаких препятствий в подключении к расследованию
украинской стороны, однако перед этим необходимо будет заключить специальные
договоренности, провести ряд так называемых "союзных процедур".
Здесь также стоит
добавить, что окончательное решение относительно участия украинских экспертов в
расследовании будут принимать следователи.
Напомним, ранее
наше издание сообщало, что Анджей Дуда посетит сегодня населенный пункт, где
вследствие разрыва ракеты погибли два человека. Президент примет участие в
похоронах, которым, к слову, был предан статус государственной церемонии
погребения.
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Ігор
сегодня, 15:19
Корумповані ніколи не зізнавались. Православне корумповане Зло робтить шкоду, піариться на ній, а відповідальність перекладає на інших. У Буратіно від брехні ніс ріс, а у карликоворосіян - бороди. Тепер світ знає як відбуваються не спровоковані напади на розкрадачів своєї країни і сварливих екстремістів. Допомогли постраждалим - отримуйте подяку!!!