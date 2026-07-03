Польша развернулась на 180 градусов: что скрывает решение о судьбе обещанных Украине МиГ-29

Польша решила постепенно утилизировать истребители МиГ-29, которые в июле 2024 г. обещала передать Украине после получения американских F-35. Несмотря на то, что польские воздушные силы уже получили первые F-35, обещанной передачи самолетов Киеву не произошло. Об этом пишет Wirtualna Polska со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной обороны Польши. О чем говорит такой шаг в Варшаве? Не рано ли поляки начали так себя вести, учитывая, что российская агрессия не прекратилась, а на фоне сообщений разведки США, может напрямую затронуть саму Польшу? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Польские МиГ-29

Мы с поляками партнеры и должны друг друга поддерживать более активно

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда отметил, что ситуация вокруг Миг-29, находящихся на вооружении польских Военно-воздушных сил, имеет значительный политический привкус, потому что мы видим с одной стороны дискуссию, реально ли они снимаются с вооружений, или они уже прямо сейчас отправляются на утилизацию.

"И это выглядит не совсем понятно многим украинцам. И, к сожалению, польская сторона использует этот фактор для такого давления на Украину", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его убеждению, это не совсем верный вариант, потому что он создает проблемы для нас. И мы должны с этим максимально работать.

"Не совсем понятно, как польская сторона собиралась менять истребители, которые уже были в использовании, на украинские дроновые технологии. То есть в этой ситуации вопросов больше, чем ответов. И я думаю, что мы будем и дальше наблюдать за подобными итерациями в польско-украинских отношениях. К сожалению, мы не понимаем, что мы, все-таки, партнеры и должны как-то друг друга поддерживать более активно", – подытожил Евгений Магда.

Хуже всего в данной ситуации – это потеря стратегического мышления

Аналитик по международной политике Илия Куса считает символическим шаг Польши, решившей списать МиГ-29, годами обещавшей Украине.

"Есть что-то очень показательное в этой истории. Когда Украина просила эти самолеты, нам годами объясняли, почему сейчас не время, это слишком рискованно, надо согласовать с союзниками. Мы ждали. Теперь оказывается, что лучшее применение этих истребителей – не помочь Украине, а списать их. Блестящий финал многолетней эпопеи. Более всего удивляет даже не само решение, а то, что его принимает страна, которая прекрасно знает, что такое российская оккупация, разделы государства и имперская политика Москвы", – отметил эксперт.

По его словам, Польша неоднократно признавала, что без НАТО не способна долго сдерживать российскую агрессию. И именно украинские солдаты уже много лет воюют с той армией, которая в противном случае стояла бы гораздо ближе к польской границе.

"Фактически, Украина сегодня покупает безопасность всей Центральной Европы – собственной кровью. Поэтому странно наблюдать, как отдельные польские политики все чаще ведут себя так, будто именно Украина является для них проблемой, а не Кремль. Вместо признательности мы видим бесконечные политические демарши. А вместо стратегического партнерства – пустяковые образы. Вместо помощи – показательное списание самолетов, которые могли спасти украинскую жизнь. И хуже всего здесь даже не потеряны МиГи. Хуже всего в данной ситуации – это потеря стратегического мышления. Потому что если Украина проиграет, никто не спросит Польшу, были ли эти самолеты списаны по всем бухгалтерским правилам", – отметил Илия Куса.

Он отмечает, что история имеет неприятную привычку повторяться. Особенно для тех, кто начинает думать, что российская угроза заканчивается ровно там, где кончается украинский окоп.

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