Польща розвернулася на 180 градусів: що приховує рішення про долю обіцяних Україні МіГ-29

Польща вирішила поступово утилізувати винищувачі МіГ-29, які у липні 2024 року обіцяла передати Україні після отримання американських F-35. Попри те, що польські Повітряні сили вже отримали перші F-35, обіцяної передачі літаків Києву не відбулося. Про це пише Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства національної оборони Польщі. Про що говорить такий крок Варшави? Чи не зарано поляки почали так поводитися, враховуючи, що російська агресія не припинилася, а на фоні повідомлень розвідки США, може безпосередньо торкнутися самої Польщі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Польські МіГ-29

Ми з поляками партнери і маємо один одного підтримувати більш активно

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда зазначив, ситуація навколо Міг-29, які перебувають на озброєнні польських Військово-повітряних сил, має значний політичний присмак, тому що ми бачимо з одного боку дискусію, чи вони реально знімаються з озброєнь, чи вони вже просто зараз проходять ледь не на знищення.

"І це виглядає не зовсім зрозуміло для багатьох українців. І, на жаль, польська сторона використовує цей фактор для такого тиску на Україну", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

На його переконання, це не зовсім правильний варіант, тому що він створює проблеми для нас. І ми маємо з цим максимально працювати.

"Не зовсім зрозуміло, як польська сторона мала наміри міняти винищувачі, які вже були у використанні, на українські дронові технології. Тобто в цій ситуації питань більше, ніж відповідей. І я думаю, що ми будемо і надалі спостерігати за подібними ітераціями в польсько-українських відносинах. На жаль, ми не розуміємо, що ми, все-таки, партнери і маємо якось один одного підтримувати більш активно", – підсумував Євген Магда.

Найгірше у даній ситуації – це втрата стратегічного мислення

Аналітик з міжнародної політики Ілія Куса вважає символічним крок Польщі, яка вирішила списати МіГ-29, які роками обіцяла Україні.

"Є щось дуже показове в цій історії. Коли Україна просила ці літаки, нам роками пояснювали, чому "зараз не час", "це занадто ризиковано", "треба погодити з союзниками". Ми чекали. Тепер виявляється, що найкраще застосування цих винищувачів – не допомогти Україні, а… списати їх. Блискучий фінал багаторічної епопеї. Найбільше дивує навіть не саме рішення, а те, що його ухвалює країна, яка чудово знає, що таке російська окупація, поділи держави та імперська політика Москви", – зазначив експерт.

За його словами, Польща неодноразово визнавала, що без НАТО самотужки не здатна довго стримувати російську агресію. І саме українські солдати вже багато років воюють із тією армією, яка в іншому випадку стояла б значно ближче до польського кордону.

"Фактично Україна сьогодні купує безпеку всієї Центральної Європи – власною кров’ю. Тому дивно спостерігати, як окремі польські політики дедалі частіше поводяться так, ніби саме Україна є для них проблемою, а не Кремль. Замість вдячності бачимо нескінченні політичні демарші. А замість стратегічного партнерства – дріб’язкові образи. Замість допомоги – показове списання літаків, які могли врятувати українські життя. І найгірше тут навіть не втрачені МіГи. Найгірше у даній ситуації – це втрата стратегічного мислення. Бо, якщо Україна програє, ніхто не запитає Польщу, чи були ці літаки списані за всіма бухгалтерськими правилами", – зазначив Ілія Куса.

Він наголошує, історія має неприємну звичку повторюватися. Особливо для тих, хто починає думати, що російська загроза закінчується рівно там, де закінчується український окоп.

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