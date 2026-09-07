Польща розвертається у бік антиукраїнських настроїв: що відбувається

У Польщі посилюються антиукраїнські настрої, а українці все частіше стикаються із ворожістю та злочинами на етнічному ґрунті. На проблему звертає увагу Politico, пов'язуючи зміну суспільних настроїв, зокрема з наближенням парламентських виборів 2027 року.

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

Українська тема поступово перетворилася на інструмент внутрішньої політичної боротьби. Праві сили звинувачують українців у надмірному навантаженні на соціальну систему та одночасно порушують питання історичних конфліктів між двома країнами. Особливо помітно це виявилося під час президентської кампанії 2025 року, коли українців почали частіше представляти як отримувачів незаслужених пільг.

Ситуацію додатково загострили суперечки довкола історичної політики Києва. Праворадикальні політики, зокрема, лідер "Конфедерації польської корони" Гжегож Браун, заявляли, що Україна нібито не є союзником Польщі. Представник "Права та справедливості" Пшемислав Чарнек виступав за призупинення військової допомоги Києву до зміни його політики щодо історичних питань.

Посол України у Польщі Василь Боднар вважає, що українська тема використовується для досягнення внутрішньополітичних цілей.

Українці, які мешкають у Польщі, вже говорять про зростання напруги. Українка Олена, яка працює екскурсоводом у Варшаві, розповіла, що за останній рік почала почуватися більш відчужено і побоюватися говорити українською мовою у громадських місцях.

Зміну відносин підтверджують і опитування. За даними CBOS, частка поляків, які мають симпатію до українців, знизилася з 51% у 2023 році до 29% у січні 2026-го. При цьому 43% заявили про антипатію. Серед причин погіршення стосунків 45,4% респондентів назвали історичні суперечки, а 36,4% – соціальні пільги для українців.

На цьому фоні зростає і кількість злочинів. За даними Rzeczpospolita, за перші шість місяців 2026 року польська поліція отримала 180 повідомлень про злочини на етнічному ґрунті проти українців – приблизно на 30% більше, ніж роком раніше.

На початку 2026 року влада створила 50 спеціалізованих прокурорських груп для розслідування злочинів на ґрунті ненависті. З лютого до червня до суду було направлено 283 справи, причому більш ніж у 80% випадків потерпілими були українці.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зловмисники почуваються впевненіше, вважаючи, що отримують політичну підтримку, і закликав жорстко протистояти насильству.

На тлі підготовки до виборів українська тема, напевно, залишиться одним із інструментів політичної боротьби. При цьому Варшава продовжує залишатися одним із ключових партнерів Києва. Боднар закликав польських політиків та ЗМІ уникати заяв, здатних посилити конфлікт між польським та українським суспільствами.

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