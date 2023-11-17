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Польша развивает армию: как вырастет ее численность уже в этом году

На фоне российской агрессии в Украине Польша решила увеличить численность своей армии

сегодня, 19:19
Автор:
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Марьян Ощановский
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Правительство Республики Польша приняло решение об увеличении численности лиц, которых смогут зачислить в армию на профессиональную контрактную и добровольную срочную военные службы. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщила канцелярия премьер-министра Польши.

Польша развивает армию: как вырастет ее численность уже в этом году

Польские военнослужащие. Фото из открытых источников

Правительство Польши увеличило лимит для набора на контрактную и срочную службу в армии.


На профессиональную военную службу в польскую армию в этом году смогут поступить 25,8 тыс. человек. Это на 8,5 тыс. больше по сравнению с 2022 годом.

Число тех, кого смогут взять на добровольную срочную службу в армии, правительство Польши увеличило до 36580 человек. В прошлом году лимит численности срочников был на 8 тыс. меньше.

Причиной решения правительства Польши стало увеличение количества желающих служить в армии. В сентябре прошлогодняя квота была заполнена уже на 87%.

В польском Министерстве национальной обороны объяснили, что лимит контрактников и срочников может и не заполниться на 100%, но решение о расширении армии было принято, чтобы правительство смогло пересмотреть бюджет на содержание военнослужащих.

Ранее портал "Комментарии" писал, что министр обороны Польши Мариуш Блащак ответил на российскую критику по поводу размещения польских солдат у границы с Беларусью и назвал аргумент, который понимает президент России Владимир Путин. Дмитрий Песков подверг критике Польшу из-за решения увеличить количество своих солдат на польско-белорусской границе. Блащак заявил, что его страна не должна отказываться от создания одной из мощнейших армий на европейском континенте.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, готов ли уже Путин к мирным переговорам об окончании войны на условиях Украины. Глава НАТО назвал средство, которое поможет склонить президента России к переговорам.



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Источник: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-liczby-osob-ktore-w-2023-r-moga-byc-powolane-do-czynnej-sluzby-wojskowej-oraz-liczby-osob-ktore-moga-pelnic-sluzbe-wojskowa-w-rezerwie-w
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