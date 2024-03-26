Польша резко отреагировала на циничный отказ посла РФ прибыть по вызову в МИД

В Польше отреагировали на поступок российского посла Сергея Андреева, проигнорировавшего вызов в МИД, и назвали его действия дипломатическим дезертирством и проявлением непрофессионализма.

Анджей Шейна

При этом Анджей Шейна подчеркнул, что речь не шла о приглашении российско посла, его вызвали в посольство в соответствии с Венской конвенцией в связи с произошедшим событием.

Как подчеркнул дипломат, именно российская ракета залетела в воздушное пространство Польши и это вызвало справедливую обеспокоенность в том числе и у союзников Польши.

"Такой акт пересечения ракетой также является террористическим актом, поэтому посол был вызван для вручения ноты протеста"

, – сказал Шейна.

При этом он резко высказался по поводу заявлений Андреева по поводу того, что нет доказательств того, что именно российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Дипломат назвал Россию террористическим государством, хорошо знающим куда именно летят ее ракеты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил , что отказался прибыть по вызову в МИД Польши после инцидента с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны. Российский дипломат отметил, что не получил от польской стороны заверений о том, что она готова предоставить доказать, что речь идет именно о ракете РФ. Именно поэтому, заявил Андреев, он посоветовал МИДу Польши прислать ему ноту протеста по почте.

Известно, что российская ракета 24 марта вошла в воздушное пространство Польши и находилась на территории страны 39 с. Польская сторона ее не сбила, потому что она не навредила гражданам ее страны.