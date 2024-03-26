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Польша резко отреагировала на циничный отказ посла РФ прибыть по вызову в МИД

Дипломатическим дезертирством назвал отказ российского посла в Варшаве Сергея Андреева прибыть по вызову в министерство иностранных дел заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна

сегодня, 18:08
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Ткачик Олеся
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В Польше отреагировали на поступок российского посла Сергея Андреева, проигнорировавшего вызов в МИД, и назвали его действия  дипломатическим дезертирством и проявлением непрофессионализма.

Польша резко отреагировала на циничный отказ посла РФ прибыть по вызову в МИД

Анджей Шейна

При этом Анджей Шейна подчеркнул, что речь не шла о приглашении российско посла, его вызвали в посольство в соответствии с Венской конвенцией в связи с произошедшим событием.

Как подчеркнул дипломат, именно российская ракета залетела в воздушное пространство Польши и это вызвало справедливую обеспокоенность в том числе и у союзников Польши.

"Такой акт пересечения ракетой также является террористическим актом, поэтому посол был вызван для вручения ноты протеста"
, – сказал Шейна.

При этом он резко высказался по поводу заявлений Андреева по поводу того, что нет доказательств того, что именно российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Дипломат назвал Россию террористическим государством, хорошо знающим куда именно летят ее ракеты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил , что отказался прибыть по вызову в МИД Польши после инцидента с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны. Российский дипломат отметил, что не получил от польской стороны заверений о том, что она готова предоставить доказать, что речь идет именно о ракете РФ. Именно поэтому, заявил Андреев, он посоветовал МИДу Польши прислать ему ноту протеста по почте.

Известно, что российская ракета 24 марта вошла в воздушное пространство Польши и находилась на территории страны 39 с. Польская сторона ее не сбила, потому что она не навредила гражданам ее страны.




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Источник: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa-o-7/news-szejna-ambasador-andriejew-wykazal-sie-dezercja-dyplomatyczn,nId,7411894#crp_state=1
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