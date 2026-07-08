Польша резко ответила на заявления Буданова об эскалации: в чем Варшава обвинила Киев

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Slava Kot
В Польше остро отреагировали на заявления руководителя Офиса президента Кирилла Буданова о возможном обострении украинско-польских отношений. Глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Бартош Гродецкий назвал такие высказывания "безответственными" и заявил, что якобы это украинская сторона провоцирует новую волну напряженности.
Бартош Гродецкий. Фото: PAP
Бартош Гродецкий во время общения с журналистами на саммите НАТО в Анкаре прокомментировал слова Буданова, ранее предположившего, что в ближайшие дни двусторонние отношения могут достичь пика напряжения. По словам представителя Польши, такие заявления только переводят ответственность на Варшаву.
Гродецкий также повторил позицию польских властей по отношению к исторической памяти. Он заявил, что Польша не соглашается на построение двусторонних отношений вокруг чествования деятелей, связанных с "бандеризмом".
По его словам, если Украина будет делать такие исторические фигуры основой собственного государственного нарратива, это станет "стратегической ошибкой". Гродецкий добавил, что видит "эти эскалационные факторы, скорее, со стороны украинцев", а не поляков.
В преддверии Буданов заявил, что на этой неделе возможен новый виток напряжения между Киевом и Варшавой в связи с Национальным днем памяти жертв Волынской трагедии, который отмечают в Польше 11 июля. По его словам, польская сторона якобы готовит ряд "эскалационных шагов", однако Киев не намерен принимать какие-либо ультиматумы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европарламент одобрил резолюцию по Украине с критикой решения Зеленского об УПА.
Также "Комментарии" писали, что историк Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины.