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Польша резко ответила на заявления Буданова об эскалации: в чем Варшава обвинила Киев

Председатель БНБ Польши Гродецкий ответил Буданову на обвинение в эскалации

8 июля 2026, 15:45
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Slava Kot

В Польше остро отреагировали на заявления руководителя Офиса президента Кирилла Буданова о возможном обострении украинско-польских отношений. Глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Бартош Гродецкий назвал такие высказывания "безответственными" и заявил, что якобы это украинская сторона провоцирует новую волну напряженности.

Польша резко ответила на заявления Буданова об эскалации: в чем Варшава обвинила Киев

Бартош Гродецкий. Фото: PAP

Бартош Гродецкий во время общения с журналистами на саммите НАТО в Анкаре прокомментировал слова Буданова, ранее предположившего, что в ближайшие дни двусторонние отношения могут достичь пика напряжения. По словам представителя Польши, такие заявления только переводят ответственность на Варшаву.

"Я считаю, что это безответственно и совершенно не нужно с точки зрения польско-украинских отношений. Если Буданов так утверждает, то он глубоко ошибается", – сказал глава БНБ.

Гродецкий также повторил позицию польских властей по отношению к исторической памяти. Он заявил, что Польша не соглашается на построение двусторонних отношений вокруг чествования деятелей, связанных с "бандеризмом".

"Если у Украины нет других героев и хочет на этом строить свой миф, то она просто совершает стратегическую ошибку. Таково наше мнение, об этом было сообщено Буданову, об этом знает и президент Зеленский", – сказал Гродецкий.

По его словам, если Украина будет делать такие исторические фигуры основой собственного государственного нарратива, это станет "стратегической ошибкой". Гродецкий добавил, что видит "эти эскалационные факторы, скорее, со стороны украинцев", а не поляков.

В преддверии Буданов заявил, что на этой неделе возможен новый виток напряжения между Киевом и Варшавой в связи с Национальным днем памяти жертв Волынской трагедии, который отмечают в Польше 11 июля. По его словам, польская сторона якобы готовит ряд "эскалационных шагов", однако Киев не намерен принимать какие-либо ультиматумы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европарламент одобрил резолюцию по Украине с критикой решения Зеленского об УПА.

Также "Комментарии" писали, что историк Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/szef-bbn-odpowiada-na-slowa-kyryla-budanowa-robi-strategiczny-blad/s01p0s5
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