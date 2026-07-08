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Польща різко відповіла на заяви Буданова про ескалацію: у чому Варшава звинуватила Київ

Голова БНБ Польщі Гродецький відповів Буданову на звинувачення в ескалації

8 липня 2026, 15:45
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Slava Kot

У Польщі гостро відреагували на заяви керівника Офісу президента Кирила Буданова щодо можливого загострення українсько-польських відносин. Голова Бюро національної безпеки (БНБ) Польщі Бартош Гродецький назвав такі висловлювання "безвідповідальними" та заявив, що нібито це українська сторона провокує нову хвилю напруженості.

Польща різко відповіла на заяви Буданова про ескалацію: у чому Варшава звинуватила Київ

Бартош Гродецький. Фото: PAP

Бартош Гродецький під час спілкування з журналістами на саміті НАТО в Анкарі прокоментував слова Буданова, який раніше припустив, що найближчими днями двосторонні відносини можуть досягти піку напруги. За словами представника Польщі, такі заяви лише перекладають відповідальність на Варшаву.

"Я вважаю, що це безвідповідально й абсолютно непотрібно з точки зору польсько-українських відносин. Якщо Буданов так стверджує, то він глибоко помиляється", – сказав очільник БНБ.

Гродецький також повторив позицію польської влади щодо історичної пам'яті. Він заявив, що Польща не погоджується на побудову двосторонніх відносин навколо вшанування діячів, пов'язаних з "бандеризмом".

"Якщо Україна не має інших героїв і хоче на цьому будувати свій міф, то вона просто робить стратегічну помилку. Така наша думка, про це було повідомлено Буданова, про це знає й президент Зеленський", – сказав Гродецький.

За його словами, якщо Україна робитиме такі історичні постаті основою власного державного наративу, це стане "стратегічною помилкою". Гродецький додав, що бачить "ці ескалаційні чинники скоріше з боку українців", а не поляків.

Напередодні Буданов заявив, що цього тижня можливий новий виток напруження між Києвом і Варшавою у зв'язку з Національним днем пам'яті жертв Волинської трагедії, який відзначають у Польщі 11 липня. За його словами, польська сторона нібито готує низку "ескалаційних кроків", однак Київ не має наміру приймати будь-які ультиматуми.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Європарламент схвалив резолюцію щодо України з критикою рішення Зеленського про УПА.

Також "Коментарі" писали, що історик В’ятрович відповів Польщі на залякування Бандерою та пророцтва про поразку України.



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Джерело: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/szef-bbn-odpowiada-na-slowa-kyryla-budanowa-robi-strategiczny-blad/s01p0s5
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