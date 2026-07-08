Європарламент схвалив резолюцію щодо України з критикою рішення Зеленського про УПА

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Slava Kot
Європейський парламент схвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху до вступу до Європейського Союзу, водночас підтримавши поправку, яка містить критику рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одній із військових частин почесне найменування на честь героїв Української повстанської армії (УПА).
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
У тексті резолюції зазначено, що таке рішення української влади стало "непотрібною та нічим не спровокованою ескалацією", яка негативно вплинула на відносини між двома сусідніми державами. Автори поправки наголосили, що Польща залишається одним із найважливіших союзників України у протидії російській агресії, а тому закликали уникати кроків, здатних загострити двосторонній діалог.
Поправку внесли польський депутат Європарламенту Анджей Галицький разом зі своїм німецьким колегою Міхаелем Галером, і вона була включена до звіту, що оцінює шлях України до членства в ЄС.
Попри критичну поправку щодо УПА, ухвалена резолюція загалом підтверджує незмінну підтримку України. Європарламент наголосив, що майбутнє України пов'язане з Європейським Союзом, а її вступ залишається "стратегічним пріоритетом для ЄС". Також депутати відзначили прогрес Києва у виконанні необхідних реформ та підтвердили подальшу політичну підтримку України.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що євродепутатка від Польщі розірвала прапор УПА під час дебатів щодо України.
Також "Коментарі" писали, що в Польщі виставили ультиматум Україні через УПА.