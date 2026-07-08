Європарламент схвалив резолюцію щодо України з критикою рішення Зеленського про УПА

Європейський парламент схвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху до вступу до Європейського Союзу, водночас підтримавши поправку, яка містить критику рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одній із військових частин почесне найменування на честь героїв Української повстанської армії (УПА).

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У тексті резолюції зазначено, що таке рішення української влади стало "непотрібною та нічим не спровокованою ескалацією", яка негативно вплинула на відносини між двома сусідніми державами. Автори поправки наголосили, що Польща залишається одним із найважливіших союзників України у протидії російській агресії, а тому закликали уникати кроків, здатних загострити двосторонній діалог.

Поправку внесли польський депутат Європарламенту Анджей Галицький разом зі своїм німецьким колегою Міхаелем Галером, і вона була включена до звіту, що оцінює шлях України до членства в ЄС.

"Це дуже сильний сигнал, це попередження українській владі не створювати поганих емоцій і не діяти проти європейських цінностей. Вони повинні подумати про те, як бути частиною нашого Союзу. Якщо вони хочуть бути його частиною, вони повинні поважати спільні правила", – сказав Галицький після голосування.

Попри критичну поправку щодо УПА, ухвалена резолюція загалом підтверджує незмінну підтримку України. Європарламент наголосив, що майбутнє України пов'язане з Європейським Союзом, а її вступ залишається "стратегічним пріоритетом для ЄС". Також депутати відзначили прогрес Києва у виконанні необхідних реформ та підтвердили подальшу політичну підтримку України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що євродепутатка від Польщі розірвала прапор УПА під час дебатів щодо України.

Також "Коментарі" писали, що в Польщі виставили ультиматум Україні через УПА.