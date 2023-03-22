Польша стягивает танки и гаубицы к границе с Россией

22 марта в Польшу прибыли танки и гаубицы, которые страна еще раньше заказала в Южной Корее. Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter .

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"Польское войско становится сильнее! Сегодня утром в порт Гдыня прибыли еще 12 гаубиц К9 и 5 танков К2, которые мы заказали в прошлом году в Южной Корее. Это значительное усиление потенциала наших артиллерийских и бронетанковых войск", — написал министр.

По информации PAP , министр обороны рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение для 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, находящейся на границе с Калининградской областью России.

"Мы создаем силу, которая могла бы умерить агрессора. Путин должен подумать дважды, прежде чем примет ошибочное решение напасть на Польшу", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша передает Украине истребители. Это произойдет уже в ближайшие дни, заявил Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с президентом Чехии. Глава европейского государства пообещал истребители передать Украине исправными и готовыми к выполнению поставленных боевых задач. По словам Дуды, решение о передаче самолетов было принято на уровне государственных органов власти. На вооружении польской армии эти самолеты будут заменены FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаются до конца года. Затем к ним присоединятся эскадрильи самолетов F-35, добавил Дуда.