Польша таки решилась на грозный ответ РФ за атаку дронами: что заявил Туск

Любые попытки атаковать Польшу в будущем будут иметь адекватный ответ. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Каждый, кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан, как это было в ночь 10 сентября", – сказал Туск по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

Глава правительства Польши добавил, что Варшава будет пристально следить за "событиями на восточной границе", которые связаны с совместными учениями России и Беларуси "Запад".

"Ничто не избежит нашего внимания, и мы, конечно, будем информировать обо всем наших союзников", – акцентировал Дональд Туск.

Премьер подчеркнул, что власти Польши абсолютно уверены, что за этой провокацией стоит Россия. При этом все манипуляции о том, что за атакой на Польшу якобы стоит Украина, Варшава отвергает.

"Ответственность лежит на Российской Федерации", – констатировал Дональд Туск.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.



