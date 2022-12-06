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Польша тайно передавала Украине оружие (ФОТО)

Кроме официальной поставки оружия, в Украину также поступает военная техника, нигде не числящаяся в обнародованных отчетах. В этот раз это польская система S-125 Newa SC.

6 декабря 2022, 18:00 comments4754
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Автор:

Slava Kot

По всей видимости, Польша и США предоставляют Украине военную технику, которая не попадает в официальные сообщения. Секрет об этом сохранялся достаточно долго, ведь обнародованы фото многомесячной давности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegramканал NMFTE.

Польша тайно передавала Украине оружие (ФОТО)

Польская ЗРК система S-125 Newa SC. Фото: из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения Запад поддерживал поставки оружия для Украины. Была отправлена военная техника на десятки миллиардов долларов. Большинство оружия, которое получила Украина, было обнародовано в официальных документах, хотя часть из военных поставок была засекречена.

К примеру, американские дроны-камикадзе Switchblade сначала появились в соцсетях и только после того Пентагон официально объявил о поставках такого оружия в Украину. Теперь стало известно, что Польша также отправляла секретные поставки в Украину. В сеть попали фото польской системы S-125 Newa SC.

S-125 Newa SC – что это за оружие?

S-125 Newa является одной из нескольких постсоветских систем противовоздушной обороны, которые находятся на вооружении польских вооруженных сил. В 1990-х годах Польша модернизировала системы этого типа, созданные для борьбы с вражескими летающими объектами, двигающимися со скоростью до 4 тыс. км в час, на высоте от 20 м до 18 км и на расстоянии от 3,5 до 25 км. Такие параметры означают, что многие современные ракеты легко обходят эту систему ПВО, поскольку двигаются со значительно большей скоростью.

В рамках польской модернизации пусковые установки также разместили на шасси списанного танка Т-55, а антенную колонну и командную кабину – на автомобиле МАЗ-543. Пока неизвестно сколько таких систем Польша передала Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша получила первые поставки военной техники из Южной Кореи.

Также "Комментарии" писали о вооружении, которое хочет получить президент Украины Владимир Зеленский.



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Источник: https://t.me/NMFTE/5753
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