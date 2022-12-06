Польша тайно передавала Украине оружие (ФОТО)

По всей видимости, Польша и США предоставляют Украине военную технику, которая не попадает в официальные сообщения. Секрет об этом сохранялся достаточно долго, ведь обнародованы фото многомесячной давности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram–канал NMFTE.

Польская ЗРК система S-125 Newa SC. Фото: из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения Запад поддерживал поставки оружия для Украины. Была отправлена военная техника на десятки миллиардов долларов. Большинство оружия, которое получила Украина, было обнародовано в официальных документах, хотя часть из военных поставок была засекречена.

К примеру, американские дроны-камикадзе Switchblade сначала появились в соцсетях и только после того Пентагон официально объявил о поставках такого оружия в Украину. Теперь стало известно, что Польша также отправляла секретные поставки в Украину. В сеть попали фото польской системы S-125 Newa SC.

S-125 Newa SC – что это за оружие?

S-125 Newa является одной из нескольких постсоветских систем противовоздушной обороны, которые находятся на вооружении польских вооруженных сил. В 1990-х годах Польша модернизировала системы этого типа, созданные для борьбы с вражескими летающими объектами, двигающимися со скоростью до 4 тыс. км в час, на высоте от 20 м до 18 км и на расстоянии от 3,5 до 25 км. Такие параметры означают, что многие современные ракеты легко обходят эту систему ПВО, поскольку двигаются со значительно большей скоростью.

В рамках польской модернизации пусковые установки также разместили на шасси списанного танка Т-55, а антенную колонну и командную кабину – на автомобиле МАЗ-543. Пока неизвестно сколько таких систем Польша передала Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша получила первые поставки военной техники из Южной Кореи.

Также "Комментарии" писали о вооружении, которое хочет получить президент Украины Владимир Зеленский.

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