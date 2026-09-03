Польша требует закрутить гайки россиянам: в ЕС предложили новые ограничения

Евросоюзу необходимо усилить ограничения для российских дипломатов и граждан России на фоне участившихся гибридных атак в европейских странах. С таким предложением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран "Веймарского треугольника". Его слова цитирует Politico.

Польша. Фото: из открытых источников

По мнению польского министра, российским дипломатам следует запретить свободно перемещаться по всему Шенгенскому пространству. Варшава предлагает разрешить им находиться только в тех государствах, где они официально аккредитованы, а также установить ограничения на общее количество дипломатических аккредитаций.

Отдельно Сикорский призвал пересмотреть правила выдачи шенгенских виз гражданам РФ и ввести обязательные биометрические пропуска для россиян, въезжающих на территорию Евросоюза.

"Россия пытается уничтожить ЕС изнутри", — заявил польский министр, добавив, что Москва не должна пользоваться преимуществами свободного передвижения внутри блока.

Сикорский также заявил, что российские дипломатические учреждения в Европе могут использоваться для разведывательной деятельности. По его оценке, в странах ЕС сейчас работают более двух тысяч российских дипломатов, причем около 40% из них, как утверждает польская сторона, могут выполнять задачи, не связанные непосредственно с дипломатией.

По словам министра, часть таких сотрудников может быть связана со структурами, которые участвуют в гибридных операциях против европейских государств.

Франция также не исключает дальнейшего ужесточения мер. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддержать дополнительные шаги, если ситуация этого потребует.

Таким образом, вопрос о российских дипломатах и свободе их перемещения может стать новой точкой давления внутри ЕС. Польша предлагает не ограничиваться реакцией на отдельные инциденты, а изменить правила для российских представителей и граждан на уровне всего Евросоюза.

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