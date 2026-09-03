logo

BTC/USD

77931

ETH/USD

2406.83

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша требует закрутить гайки россиянам: в ЕС предложили новые ограничения
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша требует закрутить гайки россиянам: в ЕС предложили новые ограничения

Варшава считает, что Москва использует свободу передвижения внутри Европы для гибридных атак

3 сентября 2026, 15:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Евросоюзу необходимо усилить ограничения для российских дипломатов и граждан России на фоне участившихся гибридных атак в европейских странах. С таким предложением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран "Веймарского треугольника". Его слова цитирует Politico.

Польша требует закрутить гайки россиянам: в ЕС предложили новые ограничения

Польша. Фото: из открытых источников

По мнению польского министра, российским дипломатам следует запретить свободно перемещаться по всему Шенгенскому пространству. Варшава предлагает разрешить им находиться только в тех государствах, где они официально аккредитованы, а также установить ограничения на общее количество дипломатических аккредитаций.

Отдельно Сикорский призвал пересмотреть правила выдачи шенгенских виз гражданам РФ и ввести обязательные биометрические пропуска для россиян, въезжающих на территорию Евросоюза.

"Россия пытается уничтожить ЕС изнутри", — заявил польский министр, добавив, что Москва не должна пользоваться преимуществами свободного передвижения внутри блока.

Сикорский также заявил, что российские дипломатические учреждения в Европе могут использоваться для разведывательной деятельности. По его оценке, в странах ЕС сейчас работают более двух тысяч российских дипломатов, причем около 40% из них, как утверждает польская сторона, могут выполнять задачи, не связанные непосредственно с дипломатией.

По словам министра, часть таких сотрудников может быть связана со структурами, которые участвуют в гибридных операциях против европейских государств.

Франция также не исключает дальнейшего ужесточения мер. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддержать дополнительные шаги, если ситуация этого потребует.

Таким образом, вопрос о российских дипломатах и свободе их перемещения может стать новой точкой давления внутри ЕС. Польша предлагает не ограничиваться реакцией на отдельные инциденты, а изменить правила для российских представителей и граждан на уровне всего Евросоюза.

Читайте также на портале "Комментарии" — поляки сказали "нет" Украине: на какую помощь теперь можно не рассчитывать.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости