Большинство граждан Польши выступают против передачи Украине ракет-перехватчиков для американских систем Patriot, находящихся на вооружении польской армии. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра IBRiS, проведенного для Radio ZET.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Поддержать передачу боеприпасов Украине готово только 21,6% опрошенных. Причем однозначно за высказались 7,2% респондентов, а еще 14,4% скорее поддерживают такой шаг.

64,4% участников исследования не соглашаются с передачей ракет. Почти половина – 46,8% – категорически против, еще 17,6% выбрали ответ "скорее нет". Еще 14% поляков не определились.

Исследование также показывает значительную зависимость позиции от политических симпатий. Наивысший уровень сопротивления зафиксировали среди избирателей оппозиционных политических сил – "Права и Справедливости", "Конфедерации", "Конфедерации Польской Короны" и партии "Вместе".

В этой группе против передачи ракет Украине выступают 82% респондентов. Поддерживают решение всего 10%.

Среди поклонников правящего лагеря картина кардинально другая. Передачу ракет для Patriot Украине поддерживают 49% опрошенных, в то время как 35% выступают против. Остальные не определились.

Результаты показывают, как чувствительным для польского общества остается вопрос военной помощи Украине. Варшава является одним из ключевых партнеров Киева и в то же время имеет собственные потребности в безопасности через непосредственную близость к России и Беларуси.

Именно поэтому дискуссия о передаче ракет Patriot выходит за пределы вопроса поддержки Украины: для польских избирателей это также вопрос собственной обороноспособности.

Опрос IBRiS демонстрирует: несмотря на поддержку Украины частью польского общества, передача критически важных средств ПВО из состава польской армии остается решением, не имеющим большинства общественной поддержки.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина срочно обратилась за помощью к ЕС: без этого продолжать войну будет очень сложно.



