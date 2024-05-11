logo

BTC/USD

61129.70

ETH/USD

2923.25

LTC/USD

80.94

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша усилит восточные границы: к чему готовится Варшава
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша усилит восточные границы: к чему готовится Варшава

Польша ужесточит контроль за восточной границей

сегодня, 18:35
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начинает работу над дальнейшим укреплением всей восточной границы.

Польша усилит восточные границы: к чему готовится Варшава

Польша укрепит границы. Фото из открытых источников

По словам главы правительства, Польша столкнулась с растущей "гибридной войной" в виде нелегальной миграции из Беларуси.

"Польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции. Фактически, мы имеем дело с прогрессирующей гибридной войной. Новые укрепления будут вдоль всей восточной границы, которая также может включать Украину и Россию", — рассказал Дональд Туск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/poland-will-build-fortifications-eastern-border-pm-tusk-says-2024-05-11/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости