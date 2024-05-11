Польша усилит восточные границы: к чему готовится Варшава

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начинает работу над дальнейшим укреплением всей восточной границы.

Польша укрепит границы. Фото из открытых источников

По словам главы правительства, Польша столкнулась с растущей "гибридной войной" в виде нелегальной миграции из Беларуси.

"Польско-белорусская граница является уникальным местом из-за давления нелегальной иммиграции. Фактически, мы имеем дело с прогрессирующей гибридной войной. Новые укрепления будут вдоль всей восточной границы, которая также может включать Украину и Россию", — рассказал Дональд Туск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.