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Польша все активнее нанимает украинцев: названы отрасли, где работников не хватает больше всего

Количество официально трудоустроенных граждан Украины приблизилось к 900 тысячам, а эксперты прогнозируют новый рост спроса до конца года

18 июля 2026, 11:14
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Кравцев Сергей

Украинцы продолжают оставаться самой востребованной иностранной рабочей силой в Польше. Несмотря на неоднозначную ситуацию в отдельных секторах экономики, количество официально трудоустроенных граждан Украины продолжает расти, а работодатели все чаще ищут персонал для сферы услуг, торговли и логистики. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра международной HR-компании Gremi Personal, подготовленное на основе данных Главного статистического управления Польши (GUS).

Польша все активнее нанимает украинцев: названы отрасли, где работников не хватает больше всего

Работа в Польше. Фото: из открытых источников

По итогам первых пяти месяцев года среднее число официально застрахованных иностранных работников достигло 1,306 млн человек, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самую многочисленную группу по-прежнему составляют украинцы – их количество увеличилось почти на 10% и достигло 873,5 тысячи человек.

Наиболее заметный рост занятости зафиксирован в гостинично-ресторанном бизнесе. Число работников в сфере HoReCa выросло на 2,1%. Также увеличивается спрос на персонал в пищевой промышленности, розничной торговле, логистике и складском хозяйстве. Именно эти отрасли сегодня активно привлекают иностранных сотрудников для сезонных, производственных и операционных вакансий.

В то же время часть промышленности продолжает сокращать рабочие места. Наиболее сложная ситуация сохраняется в мебельной отрасли, где занятость снизилась более чем на четыре процента. Уменьшается количество работников и на предприятиях по производству автомобилей и комплектующих.

При этом отдельные направления машиностроения, связанные с выпуском электроники, оборудования и транспортной техники, напротив, демонстрируют рост. Эксперты объясняют это увеличением оборонных заказов и реализацией масштабных инфраструктурных проектов.

Аналитики ожидают, что во второй половине года рынок труда Польши может получить дополнительный импульс благодаря снижению инфляции, удешевлению кредитов и оживлению строительного сектора. Это, по их прогнозам, приведет к дальнейшему росту спроса на работников, в том числе на граждан Украины.

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