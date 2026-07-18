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Польща дедалі активніше наймає українців: названо галузі, де працівників не вистачає найбільше

Кількість офіційно працевлаштованих громадян України наблизилась до 900 тисяч, а експерти прогнозують нове зростання попиту до кінця року

18 липня 2026, 11:14
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Кравцев Сергей

Українці продовжують залишатися затребуваною іноземною робочою силою в Польщі. Попри неоднозначну ситуацію в окремих секторах економіки кількість офіційно працевлаштованих громадян України продовжує зростати, а роботодавці все частіше шукають персонал для сфери послуг, торгівлі та логістики. Про це свідчить дослідження аналітичного центру міжнародної HR компанії Gremi Personal, підготовлене на основі даних Головного статистичного управління Польщі (GUS).

Польща дедалі активніше наймає українців: названо галузі, де працівників не вистачає найбільше

Робота у Польщі. Фото: з відкритих джерел

За підсумками перших п'яти місяців року середня кількість офіційно застрахованих іноземних працівників досягла 1,306 млн. осіб, що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчисленнішу групу, як і раніше, складають українці – їхня кількість збільшилася майже на 10% і досягла 873,5 тисячі осіб.

Найбільш помітне зростання зайнятості зафіксовано у готельно-ресторанному бізнесі. Число працівників у сфері HoReCa зросло на 2,1%. Також збільшується попит на персонал у харчовій промисловості, роздрібній торгівлі, логістиці та складському господарстві. Саме ці галузі сьогодні активно залучають іноземних співробітників для сезонних, виробничих та операційних вакансій.

У той самий час частина промисловості продовжує скорочувати робочі місця. Найбільш складна ситуація зберігається у меблевій галузі, де зайнятість знизилася більш ніж на чотири відсотки. Зменшується кількість працівників та на підприємствах з виробництва автомобілів та комплектуючих.

При цьому окремі напрямки машинобудування, пов'язані з випуском електроніки, обладнання та транспортної техніки, навпаки, демонструють зростання. Експерти пояснюють це збільшенням оборонних замовлень та реалізацією масштабних інфраструктурних проектів.

Аналітики очікують, що у другій половині року ринок праці Польщі може отримати додатковий імпульс завдяки зниженню інфляції, здешевленню кредитів та пожвавленню будівельного сектору. Це, за їхніми прогнозами, призведе до подальшого зростання попиту на працівників, у тому числі громадян України.

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