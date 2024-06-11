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Польша вводит буферную зону на границе: с какой страной

После нападений на польских пограничников Туск объявил о создании буферной зоны между Польшей и Беларусью.

сегодня, 09:20
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на границе с Беларусью будут созданы десятки километров буферной зоны шириной 200 метров. Решение о создании буферной зоны связано с постоянными нападениями нелегалов из Белоруссии на пограничников.

Польша вводит буферную зону на границе: с какой страной

Граница Польши и Белоруссии. Фото из открытых источников

После заседания Совета министров премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с сообщением, что правительство приняло предложение Министерства внутренних дел о введении буферной зоны с Беларусью.

"Речь идет о нескольких десятках километров глубиной 200 метров. В заповедниках есть места, где эта зона будет около двух километров, но это короткие участки. Они связаны с присутствием контрабандистов, действующих преимущественно в лесистой местности", – сказал Туск.

Ожидается, что такая зона будет протяженностью около 65 км, где польские пограничники сталкиваются с наибольшим количеством попыток незаконного пересечения границы.

Туск также ответил на вопрос, что создание буферной зоны может осложнить жизнь местным жителям. По его словам, это делается для безопасности Польши от Беларуси и России.

"Никакая политика или человеческие эмоции здесь этого не изменят. Я все это уважаю, но задача польского государства — всеми доступными методами сделать границу безопасной, а это значит, что эту границу не могут безнаказанно пересекать нелегальные мигранты и группы, организованные властями Беларуси и России" , – добавил Туск.

По словам президента Польши Анджея Дуды, в последнее время было зафиксировано около 50 нападений на польских пограничников, а также одно убийство после атаки нелегального мигранта. Кроме того, польские власти неоднократно фиксировали, что российские и белорусские спецслужбы и пограничники организуют группы для нелегального пересечения границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский генерал призвал правительство минировать границу с Беларусью и Россией.

Также "Комментарии" писали о новом законе относительно украинских беженцев в Польше, который подписал Анджей Дуда.



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Источник: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Powstanie-strefa-buforowa-przy-granicy-z-Bialorusia-Rzad-przyjal-uchwale-8762555.html
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