Польша вводит буферную зону на границе: с какой страной

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на границе с Беларусью будут созданы десятки километров буферной зоны шириной 200 метров. Решение о создании буферной зоны связано с постоянными нападениями нелегалов из Белоруссии на пограничников.
Граница Польши и Белоруссии. Фото из открытых источников
После заседания Совета министров премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с сообщением, что правительство приняло предложение Министерства внутренних дел о введении буферной зоны с Беларусью.
Ожидается, что такая зона будет протяженностью около 65 км, где польские пограничники сталкиваются с наибольшим количеством попыток незаконного пересечения границы.
Туск также ответил на вопрос, что создание буферной зоны может осложнить жизнь местным жителям. По его словам, это делается для безопасности Польши от Беларуси и России.
По словам президента Польши Анджея Дуды, в последнее время было зафиксировано около 50 нападений на польских пограничников, а также одно убийство после атаки нелегального мигранта. Кроме того, польские власти неоднократно фиксировали, что российские и белорусские спецслужбы и пограничники организуют группы для нелегального пересечения границы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский генерал призвал правительство минировать границу с Беларусью и Россией.
Также "Комментарии" писали о новом законе относительно украинских беженцев в Польше, который подписал Анджей Дуда.
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