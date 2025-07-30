Польша задумалась об отмене безвиза для ряда стран: есть ли в перечне Украина

Правительство Польши планирует в ближайшее время направить заявку в рамках Шенгенского соглашения об отмене безвизового въезда для нескольких государств. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замглавы польского МВД Чеслав Мрочок.

Польша. Фото: из открытых источников

"Мы, скорее всего, направим заявку в рамках Шенгенского соглашения с просьбой отказаться от безвизового режима для нескольких государств", — сказал Мрочек.

По его словам, конкретный список стран с новыми ограничениями пока держится в секрете. Но точно можно сообщить, что рестрикции будут касаться тех государств, граждане которых регулярно нарушают закон в Польше.

Мрочек привел в пример Колумбию. Так, в августе 2024 года Варшава обязала граждан этой латиноамериканской страны оформлять рабочие визы в случае соответствующей цели поездки, при этом безвизовый въезд для туристов не был отменен.

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