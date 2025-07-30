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Польша задумалась об отмене безвиза для ряда стран: есть ли в перечне Украина

В правительстве назвали главную причину такого решения

30 июля 2025, 12:52 comments1561
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Кравцев Сергей

Правительство Польши планирует в ближайшее время направить заявку в рамках Шенгенского соглашения об отмене безвизового въезда для нескольких государств. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замглавы польского МВД Чеслав Мрочок.

Польша задумалась об отмене безвиза для ряда стран: есть ли в перечне Украина

Польша. Фото: из открытых источников

"Мы, скорее всего, направим заявку в рамках Шенгенского соглашения с просьбой отказаться от безвизового режима для нескольких государств", — сказал Мрочек.

По его словам, конкретный список стран с новыми ограничениями пока держится в секрете. Но точно можно сообщить, что рестрикции будут касаться тех государств, граждане которых регулярно нарушают закон в Польше.

Мрочек привел в пример Колумбию. Так, в августе 2024 года Варшава обязала граждан этой латиноамериканской страны оформлять рабочие визы в случае соответствующей цели поездки, при этом безвизовый въезд для туристов не был отменен.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока польские фермеры выступают против импорта украинского зерна, логистические компании Польши терпят ущерб из-за запрета на транзит агропродукции из Украины. Об этом заявила президент логистической компании CSL Лаура Головач, которая отметила необходимость разделять понятия транзита и импорта.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании на территории страны 32 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Как подчеркнул глава правительства, действия подозреваемых были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Польше – они включали диверсии, поджоги, а также физические нападения, передает "Polskie Radio".




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Источник: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-jak-rekrutuja-rosyjskie-sluzby-wiceszef-mswia-wyjasnia,nId,8004674?utm_source=www.rmf24.pl&utm_medium=link&utm_campaign=rozmowa_kolumna
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