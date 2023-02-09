logo

BTC/USD

22728.92

ETH/USD

1640.65

LTC/USD

97.22

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью: в чем причина

В Польше считают, что от Беларуси, из-за ее тесных связей с Россией, может исходить угроза

сегодня, 13:04
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

С 10 февраля Польша закрывает пограничный переход с Беларусью "Бобровники — Берестовица". Такое решение было принято в целях безопасности. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter главы МВД Польши Мариуша Каминского.

Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью: в чем причина

Граница Польши и Белоруссии. Фото: из открытых источников

"Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года, начиная с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", — написал чиновник.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как сообщалось ранее, Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" назвал войну России в Украине самым большим тестом для мира, и заверил, что Штаты будут поддерживать украинцев столько, сколько будет необходимо. О чем говорят эти акценты? Можно ли ожидать усиление поддержки для Украины и давления – на РФ? Какие меседжи посланы Кремлю в частности и российским элитам – в целом? Какие выводы они могут (должны) сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины продолжает европейское турне. Он уже побывал в Великобритании, согласовав поставки дальнобойного оружия, а также в Париже, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. На очереди – Брюссель, где состоится саммит ЕС. Какие промежуточные итоги этой поездки уже следует отметить? Какие ожидания от евротурне Зеленского в целом? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Kaminski_M_/status/1623619476875878402
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!