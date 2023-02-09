Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью: в чем причина

С 10 февраля Польша закрывает пограничный переход с Беларусью "Бобровники — Берестовица". Такое решение было принято в целях безопасности. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter главы МВД Польши Мариуша Каминского.

Граница Польши и Белоруссии. Фото: из открытых источников

"Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года, начиная с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", — написал чиновник.

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Как сообщалось ранее, Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.

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