Польша заявила о готовности тренировать украинских мобилизованных

Варшава не будет посылать своих инструкторов для обучения военных в Украину. Однако, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша готова учить украинских мобилизованных на своей территории.

Радослав Сикорский

Как отметил Сикорский, такое решение было принято после тщательного изучения запроса Украины относительно военных инструкторов.

"Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы обучать в Польше украинское подразделение с украинцами, подлежащим призыву в украинскую армию",

– сказал министр иностранных дел.

Кроме того, он добавил, что такое решение будет более эффективным в помощи Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации народного депутата Алексея Гончаренко, французские инструкторы уже направляются в Украину. Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал все необходимые приказы, чтобы упростить пребывание французских инструкторов в Украине.

Кроме того, по информации французских СМИ, сначала на Украину прибудет небольшая группа инструкторов. Она разработает детали миссии. После этого в Украину прибудут несколько сотен инструкторов. По информации французских дипломатов, планируется, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом обслуживании военных самолетов, которые предоставит Запад. Кроме того, Париж будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

При этом известно, что Германия не будет насылать своих инструкторов, так как считает, что такая миссия не будет оправдывать риски.



