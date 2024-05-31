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Польша заявила о готовности тренировать украинских мобилизованных

Польша не готова отправлять своих инструкторов в Украину, однако готова учить на своей территории украинских мобилизованных, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский

сегодня, 20:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Варшава не будет посылать своих инструкторов для обучения военных в Украину. Однако, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша готова учить украинских мобилизованных на своей территории.

Польша заявила о готовности тренировать украинских мобилизованных

Радослав Сикорский

Как отметил Сикорский, такое решение было принято после тщательного изучения запроса Украины относительно военных инструкторов.

"Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы обучать в Польше украинское подразделение с украинцами, подлежащим призыву в украинскую армию",
– сказал министр иностранных дел.

Кроме того, он добавил, что такое решение будет более эффективным в помощи Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации народного депутата Алексея Гончаренко, французские инструкторы уже направляются в Украину. Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал все необходимые приказы, чтобы упростить пребывание французских инструкторов в Украине.

Кроме того, по информации французских СМИ, сначала на Украину прибудет небольшая группа инструкторов. Она разработает детали миссии. После этого в Украину прибудут несколько сотен инструкторов. По информации французских дипломатов, планируется, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом обслуживании военных самолетов, которые предоставит Запад. Кроме того, Париж будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

При этом известно, что Германия не будет насылать своих инструкторов, так как считает, что такая миссия не будет оправдывать риски.




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Источник: https://www.rp.pl/dyplomacja/art40521471-czy-ukraincy-moga-atakowac-rosje-bronia-z-polski-radoslaw-sikorski-nie-ma-ograniczen
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