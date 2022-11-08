Польша жестко отреагировала на антиукраинские высказывания британского музыканта: подробности

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Віталій Розкаряка
"Нынешняя власть
Соединенных Штатов жертвует жизнями жителей Европы, чтобы осуществить свою
мечту о мировом господстве", — пишет известный британский музыкант Роджер
Уотерс, обвиняя именно США в российско-украинской войне.
Роджер Уотерс, фото с открытых источников
Это высказывание
стало для мужчины роковыми, европейские страны не оценили его антиукраинских
высказываний, начав активно отменять концерты шоумена в своих городах. Одной из
первых стран, которая отреагировала на провокационные публикации Уотерса, стала
Польша. Правительство соседней страны уже отменило запланированный концерт
рок-музыканта в Кракове. Об этом сообщает краковское региональное
представительство интернет-издания WYBORCZA.
Именно после
того, как концерты Уотерса, запланированные на 2023 год, были отменены в
Польше, музыкант начал активно публиковать на своей странице в Fakebook
различные провокационные публикации.
На протяжении
довольно длительного времени рок-музыкант не стеснялся в выражениях. Мужчина
требовал он властей стран Запада перестать помогать Украине, немедленно
прекратить поставлять туда оружие, а также официально признать Украину страной,
захваченной нацистами.
"Я недостаточно
противостоял хулиганам из польского правительства. Они отменили мой концерт.
Это случилось из-за написанных мною открытых писем властям Украины, России и
стран Европы. Я не собираюсь извиняться за свои слова, я всегда был сторонником
мира и правды", — недавно написал мужчина у себя на странице в социальной сети.
Уотерс также
обвиняет польских властей в том, что они отменили его концерт, не спросив у
граждан, хотят ли они его видеть в Кракове, или нет.
Напомним, ранее
наше издание сообщало, что власти Польши намерены возвести 3-метровое
ограждение на границе с Калининградской областью.
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