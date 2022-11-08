logo

BTC/USD

19599.42

ETH/USD

1462.16

LTC/USD

64.11

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

39.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша жестко отреагировала на антиукраинские высказывания британского музыканта: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша жестко отреагировала на антиукраинские высказывания британского музыканта: подробности

Британский музыкант призывает страны Запада прекратить помогать Украине

сегодня, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Віталій Розкаряка

"Нынешняя власть Соединенных Штатов жертвует жизнями жителей Европы, чтобы осуществить свою мечту о мировом господстве", — пишет известный британский музыкант Роджер Уотерс, обвиняя именно США в российско-украинской войне.

Польша жестко отреагировала на антиукраинские высказывания британского музыканта: подробности

Роджер Уотерс, фото с открытых источников

Это высказывание стало для мужчины роковыми, европейские страны не оценили его антиукраинских высказываний, начав активно отменять концерты шоумена в своих городах. Одной из первых стран, которая отреагировала на провокационные публикации Уотерса, стала Польша. Правительство соседней страны уже отменило запланированный концерт рок-музыканта в Кракове. Об этом сообщает краковское региональное представительство интернет-издания WYBORCZA.

Именно после того, как концерты Уотерса, запланированные на 2023 год, были отменены в Польше, музыкант начал активно публиковать на своей странице в Fakebook различные провокационные публикации.

На протяжении довольно длительного времени рок-музыкант не стеснялся в выражениях. Мужчина требовал он властей стран Запада перестать помогать Украине, немедленно прекратить поставлять туда оружие, а также официально признать Украину страной, захваченной нацистами.

"Я недостаточно противостоял хулиганам из польского правительства. Они отменили мой концерт. Это случилось из-за написанных мною открытых писем властям Украины, России и стран Европы. Я не собираюсь извиняться за свои слова, я всегда был сторонником мира и правды", — недавно написал мужчина у себя на странице в социальной сети.

Уотерс также обвиняет польских властей в том, что они отменили его концерт, не спросив у граждан, хотят ли они его видеть в Кракове, или нет.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что власти Польши намерены возвести 3-метровое ограждение на границе с Калининградской областью.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,29117581,roger-waters-z-odezwa-do-polskich-fanow-oskarza-usa.html?_ga=2.212069015.2069522293.1667891442-299088472.1667395130
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!