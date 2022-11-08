Польша жестко отреагировала на антиукраинские высказывания британского музыканта: подробности

"Нынешняя власть Соединенных Штатов жертвует жизнями жителей Европы, чтобы осуществить свою мечту о мировом господстве", — пишет известный британский музыкант Роджер Уотерс, обвиняя именно США в российско-украинской войне.

Роджер Уотерс, фото с открытых источников

Это высказывание стало для мужчины роковыми, европейские страны не оценили его антиукраинских высказываний, начав активно отменять концерты шоумена в своих городах. Одной из первых стран, которая отреагировала на провокационные публикации Уотерса, стала Польша. Правительство соседней страны уже отменило запланированный концерт рок-музыканта в Кракове. Об этом сообщает краковское региональное представительство интернет-издания WYBORCZA.

Именно после того, как концерты Уотерса, запланированные на 2023 год, были отменены в Польше, музыкант начал активно публиковать на своей странице в Fakebook различные провокационные публикации.

На протяжении довольно длительного времени рок-музыкант не стеснялся в выражениях. Мужчина требовал он властей стран Запада перестать помогать Украине, немедленно прекратить поставлять туда оружие, а также официально признать Украину страной, захваченной нацистами.

"Я недостаточно противостоял хулиганам из польского правительства. Они отменили мой концерт. Это случилось из-за написанных мною открытых писем властям Украины, России и стран Европы. Я не собираюсь извиняться за свои слова, я всегда был сторонником мира и правды", — недавно написал мужчина у себя на странице в социальной сети.

Уотерс также обвиняет польских властей в том, что они отменили его концерт, не спросив у граждан, хотят ли они его видеть в Кракове, или нет.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что власти Польши намерены возвести 3-метровое ограждение на границе с Калининградской областью.

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