Польша жестко поставила на место Трампа из-за его прихоти: что произошло

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш официально заявил, что Варшава не намерена перемещать свои батареи систем ПВО Patriot на Ближний Восток. Несмотря на обращение со стороны Соединенных Штатов Америки, приоритетом для польских властей остается защита восточного фланга НАТО и национальная безопасность страны.

ЗРК Patriot.

О своей позиции министр сообщил в соцсети X, отвечая на материал издания Rzeczpospolita, писавшее о возможном запросе США. По информации издания, американская сторона якобы рассматривала передислокацию одной из польских батарей Patriot на Ближний Восток с предоставлением польских ракет, что могло повлечь задержки в поставках вооружения.

В комментарии для медиа Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша сохраняет свою предыдущую позицию.

"Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. В этом плане ничего не меняется и мы не планируем их никуда перемещать", — отметил он.

Министр также отметил, что приоритет для страны – это национальная безопасность. "Наши союзники хорошо знают и понимают, насколько важны наши задачи здесь. Безопасность Польши является абсолютным приоритетом", — добавил Косиняк-Камиш.

Позицию министра подтвердил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, который подчеркнул стратегическое назначение батарей Patriot.

"Польские Patriot остаются в Польше, они выполняют свою задачу в стране – это оборона Польши и восточного фланга НАТО", – заявил Томчик.

