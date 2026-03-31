Польща жорстко поставила на місце Трампа через його забаганку: що сталося

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш офіційно заявив, що Варшава не має наміру переміщувати свої батареї систем ППО Patriot на Близький Схід. Попри нібито звернення з боку Сполучених Штатів Америки, пріоритетом для польської влади залишається захист східного флангу НАТО та національна безпека країни.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Про свою позицію міністр повідомив у соцмережі X, відповідаючи на матеріал видання Rzeczpospolita, яке писало про можливий запит США. За інформацією видання, американська сторона нібито розглядала передислокацію однієї з польських батарей Patriot на Близький Схід із наданням польських ракет, що могло спричинити затримки у постачанні озброєння.

У коментарі для медіа Косіняк-Камиш підкреслив, що Польща зберігає свою попередню позицію.

"Наші батареї Patriot і їхнє озброєння служать для захисту польського неба і східного флангу НАТО. У цьому плані нічого не змінюється, і ми не плануємо їх нікуди переміщувати", – зазначив він.

Міністр також наголосив на тому, що пріоритет для країни – це національна безпека. "Наші союзники добре знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання тут. Безпека Польщі є абсолютним пріоритетом", – додав Косіняк-Камиш.

Позицію міністра підтвердив і заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, який підкреслив стратегічне призначення батарей Patriot.

"Польські Patriot залишаються в Польщі, вони виконують своє завдання в країні – це оборона Польщі та східного флангу НАТО", – заявив Томчик.

