Польская газета собрала почти полтора миллиона гривен на помощь украинцам: куда пойдут деньги?

В Польше журналисты известной интернет-газеты Wyborcza собрали более 180 тысяч злотых (порядка 1,3 млн гривен) в рамках благотворительной программы "Тепло для Украины". Известно, что средства были собраны не только благодаря инициативе редакции газеты, но и благодаря ее читателям, которые покупали ежемесячную подписку на доступ к полному перечню новостей. Таким образом, часть денег, полученных от читателей, руководство СМИ и решило отправить на помощь украинцам — средства будут потрачены на приобретение необходимых вещей и приспособлений, которые помогут им пережить холодную зиму.

Фото тематическое, из открытых источников





Теперь, когда деньги собраны, журналисты издания вместе с волонтерами намерены отправиться в Украину двумя гуманитарными конвоями. Как сообщает непосредственно издание Wyborcza, члены делегации планируют поехать именно в недавно освобожденные от российских оккупантов города и села. Там, говорится в сообщении, живут люди, которым сложнее всего будет пережить зиму — у них отсутствует электричество, газ и вода. Купленные волонтерами принадлежности должны будут помочь украинцам справиться с холодной зимой, надеются инициаторы благотворительного сбора.





"Перед тем, как что-то купить, мы проанализировали все просьбы украинцев, проживающих на недавно освобожденных территориях. Как правило, они просили не только продукты питания и лекарства, но и спички, батарейки, как можно больше свечей, фонарики и тёплую одежду. Мы все это, конечно же приобрели. Надеемся, что все купленные нами вещи помогут им пережить наиболее холодный период этой жестокой войны", — говорится в сообщении СМИ.





По имеющимся данным, гуманитарные конвои должны отправиться в Украину в самое ближайшее время, в данный момент утверждается сам план поездки.





Напомним, ранее мы сообщали, что польский Краков находится в ожидании новой волны беженцев из Украины.

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