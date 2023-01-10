Польская организация отправится в Украину на поиски раненых животных: детали

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Vitalii Rozkariaka
Wrocław Ekostraż –
известное на всю Польшу общество защиты животных вновь включается в борьбу с последствиями
российской агрессии. Волонтеры организации намерены отправиться в Украину,
чтобы собрать всех раненных животных, пострадавших от вражеских бомбардировок.
По имеющимся данным, участники инициативы планируют проехать до 800 км по
Украине, посетив самые отдаленные населенные пункты, в том числе и те, которые
находятся в непосредственной близости к линии фронта. Об этом сообщает издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
В данном
контексте стоит отметить, что Wrocław Ekostraż отреагировала на российское
вторжение почти моментально, ведь почти сразу же – 2 марта, ее волонтеры
отправились в Украину за первой партией раненных и больных животных. Все они,
кстати, после лечения, различных операций и реабилитации остались жить в
специальных комфортных приютах, многих из них забрали поляки к себе в дом.
"Мы позиционируем
себя, как тех, кто помогает и спасает животных. Наша организация не имеет
морального права отказать в помощи только из-за того, что конкретное животное
не из Польши. Мы уверены, что страдания людей и животных не знают границ, они
не имеют национальности", — сказано в официальном заявлении Wrocław Ekostraż.
На завершение
стоит добавить, что в последний раз, когда члены Wrocław Ekostraż были в
Украине, они привезли оттуда не только "домашних любимцев" в общепринятом
понимании этого термина, но и лисиц, ежей, кроликов и других диких животных.
Напомним, ранее
мы сообщали, что Польша готова к передаче всех своих танков Украине. В данный
момент к коалиции присоединилась Финляндия и Дания. Окончательное решение
должно быть принято Германией, которая по-прежнему никак не комментирует свою
роль в данной инициативе.
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