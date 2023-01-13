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Польская Познань шокировала суммой, которую выделила на восстановление энергосистемы Харькова

В переводе на украинскую валюту, Познань выделит порядка 2,5 миллионов гривен

сегодня, 09:47
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польша с первых дней военного вторжения России показала, что готова разделить с Украиной все беды, принять в свои дома совершенно посторонних людей, поделиться с беженцами всем, чем только возможно, помочь им пережить утрату близких и забыть о разрывающихся ракетах в родных городах. Сейчас, когда враг решил активно целит своими бомбами по критической инфраструктуре Украины, многим, оставшимся там гражданам стает все тяжелее переживать холодную зиму. В этой ситуации "руку помощи" вновь протянула Польша – десятки городов чуть ли не ежедневно отправляют в соседнюю страну гуманитарные конвои, передают украинцам продукты питания, генераторы и теплую одежду.

Польская Познань шокировала суммой, которую выделила на восстановление энергосистемы Харькова

фото тематическое, из открытых источников

И если ранее мы писали, как тот, или иной город приобрел для Украины 5-10 генераторов, то сегодня речь пойдет о куда более солидной помощи, которую намерена в скором времени предоставить Познань. Так, советники мэрии проголосовали о выделении 300 тысяч злотых на покупку энергосберегающих систем, которые будут отправлены в украинский Харьков. Этот город, в котором до войны проживало полуторамиллионное население, очень сильно пострадал в декабре 2022 года. Именно в прошлом месяце российская орда произвела наиболее массивную атаку по энергосистеме Харькова, оставив жилые дома без света и отопления.

Власти Познани надеяться, что предоставленная ими помощь поможет харьковчанам пережить оставшийся период зимы.

Напомним, ранее мы сообщали, что, из-за недостатка денег в городском бюджете, украинских беженцев могут выселить из школьного общежития в польском Водзиславе. 



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Источник: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,29351619,pod-koniec-grudnia-rosjanie-zbombardowali-charkow-poznan-daje.html?_ga=2.173134123.98340401.1673330898-299088472.1667395130
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