Польская Познань шокировала суммой, которую выделила на восстановление энергосистемы Харькова

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
Польша с первых
дней военного вторжения России показала, что готова разделить с Украиной все
беды, принять в свои дома совершенно посторонних людей, поделиться с беженцами
всем, чем только возможно, помочь им пережить утрату близких и забыть о
разрывающихся ракетах в родных городах. Сейчас, когда враг решил активно целит
своими бомбами по критической инфраструктуре Украины, многим, оставшимся там
гражданам стает все тяжелее переживать холодную зиму. В этой ситуации "руку
помощи" вновь протянула Польша – десятки городов чуть ли не ежедневно
отправляют в соседнюю страну гуманитарные конвои, передают украинцам продукты
питания, генераторы и теплую одежду.
фото тематическое, из открытых источников
И если ранее мы
писали, как тот, или иной город приобрел для Украины 5-10 генераторов, то
сегодня речь пойдет о куда более солидной помощи, которую намерена в скором
времени предоставить Познань. Так, советники мэрии проголосовали о выделении
300 тысяч злотых на покупку энергосберегающих систем, которые будут отправлены
в украинский Харьков. Этот город, в котором до войны проживало
полуторамиллионное население, очень сильно пострадал в декабре 2022 года.
Именно в прошлом месяце российская орда произвела наиболее массивную атаку по
энергосистеме Харькова, оставив жилые дома без света и отопления.
Власти Познани
надеяться, что предоставленная ими помощь поможет харьковчанам пережить
оставшийся период зимы.
Напомним, ранее
мы сообщали, что, из-за недостатка денег в городском бюджете, украинских
беженцев могут выселить из школьного общежития в польском Водзиславе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости