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Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри

Так или иначе, церковь до сих находиться «под Москвой», все сотрудники разговаривают на русском языке, хотя, к примеру, среди них можно встретить и украиноязычных граждан

2 февраля 2023, 23:54
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Большинство поляков представляют собой греко-католиков, которых в Украине гораздо меньше. Религиозный вопрос, наверное, никогда не был так актуален, как сейчас, когда в Польшу приехало многомиллионное число православных беженцев с Украины. Многие из переселенцев на фоне военных действий стали больше верить в силу высших сил, просить их о скорейшем завершении тех ужасов, которые принесло на родную землю российское вторжение. Именно поэтому, вне зависимости от географической расположенности, многие украинцы ищут место, где можно было бы поставить свечку, помолиться и побыть наедине со своими мыслями. Одним из таких пристанищ для беженцев стала Польская православная церковь во Вроцлаве, более известная, как Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри

фото Собора изнутри, автор

Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 2

Внутри церкви можно встретить множество священнослужителей и работников, которые радостно отвечают на все вопросы прихожан. Учитывая, что, так или иначе, церковь до сих находиться "под Москвой", все сотрудники разговаривают на русском языке, хотя, к примеру, среди них можно встретить и украиноязычных граждан.


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Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 3
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 4
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 5
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 6
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 7
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 8

Особую роль отыгрывает внешний вид Собора. Как снаружи, так и изнутри прослеживается многовековая история церкви. Старый, местами неотреставрированный красный кирпич, уникальные росписи и картины на стенах, высокий потолок, большие окна и двери, напоминающие вход в сказочный замок.

Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 9
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 10
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 11
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 12
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 13

Стоит отметить, что Собор Рождества Пресвятой Богородицы был построен в 1400-х годах, поэтому данная церковь, "прожившая" почти 600 лет, считается одной из самых старинных построек в городе.

Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 14
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 15
Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри - фото 16

Напомним, ранее мы сообщали, что в одной из начальных школ Польши произошел взрыв. После проверки учебного заведения спецслужбами выяснилось, что всему виной непригодный к использованию павербанк, который во время зарядки телефона взорвался у одного из учеником прямо в портфеле.



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Источник: Comments.ua
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