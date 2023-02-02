Польская православная церковь во Вроцлаве: эксклюзивный фоторепортаж изнутри

Большинство поляков представляют собой греко-католиков, которых в Украине гораздо меньше. Религиозный вопрос, наверное, никогда не был так актуален, как сейчас, когда в Польшу приехало многомиллионное число православных беженцев с Украины. Многие из переселенцев на фоне военных действий стали больше верить в силу высших сил, просить их о скорейшем завершении тех ужасов, которые принесло на родную землю российское вторжение. Именно поэтому, вне зависимости от географической расположенности, многие украинцы ищут место, где можно было бы поставить свечку, помолиться и побыть наедине со своими мыслями. Одним из таких пристанищ для беженцев стала Польская православная церковь во Вроцлаве, более известная, как Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

фото Собора изнутри, автор

Внутри церкви можно встретить множество священнослужителей и работников, которые радостно отвечают на все вопросы прихожан. Учитывая, что, так или иначе, церковь до сих находиться "под Москвой", все сотрудники разговаривают на русском языке, хотя, к примеру, среди них можно встретить и украиноязычных граждан.

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Особую роль отыгрывает внешний вид Собора. Как снаружи, так и изнутри прослеживается многовековая история церкви. Старый, местами неотреставрированный красный кирпич, уникальные росписи и картины на стенах, высокий потолок, большие окна и двери, напоминающие вход в сказочный замок.

Стоит отметить, что Собор Рождества Пресвятой Богородицы был построен в 1400-х годах, поэтому данная церковь, "прожившая" почти 600 лет, считается одной из самых старинных построек в городе.

Напомним, ранее мы сообщали, что в одной из начальных школ Польши произошел взрыв. После проверки учебного заведения спецслужбами выяснилось, что всему виной непригодный к использованию павербанк, который во время зарядки телефона взорвался у одного из учеником прямо в портфеле.

