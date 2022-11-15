Польская семья отказалась от соцвыплат в пользу украинцев: детали

Супружеская пара из Гливице принимала у себя беженцев сразу же после того, как началась война в Украине. Несмотря на то, что переселенцы прожили у них не один месяц, материальную помощь от государства в размере 40 злотых в сутки (за человека) они получили не сразу. Деньги пришли лишь после длительных споров с местными чиновниками.

Фото тематическое, из открытых источников

Госпожа Юстина вместе с супругом приютила у себя женщину с дочерью, которые бежали в Польшу от военной агрессии РФ, активная фаза которой началась в их родном городе. Практически сразу же семья поляков сообщила в местную администрацию информацию о том, что в их доме живут беженцы. Это было сделано для того, чтобы получить социальную помощь на содержание переселенцев.

Данная программа помощи была разработана польскими властями специально для тех, кто решил приютить украинцев после начала войны. Те, кто решил был забрать в свой дом беженцев, могли получить на каждого гостья порядка 40 злотых в сутки, помощь, как известно, должна была выплачиваться на протяжении 120 дней.

Семейной паре из Гливице было отказано в выплате денег, как выяснилось, из-за простой формальности. В специальной форме они забыли указать количество дней, за которое необходимо было переслать на их счет средства. Семья почувствовала себя обманутой, обратилась с жалобой в министерство, после чего им все-таки продлили срок по внесению исправлений в первое заявление.

В ноябре поляки получили положительный ответ по заявке, чего сами, признаются, не ожидали. Как рассказали они местным СМИ, пара намерена часть суммы перевести какой-то конкретной семьи из Украины, которая в данный момент живет в Польше, и нуждается в материальной поддержке. Речь идет приблизительно о 3600 злотых (средняя месячная зарплата).

Напомним, ранее мы писали об истории поляка, приехавшего воевать за Украину.

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